السعودية تقدم 456 مليون دولار مساعدات إنسانية إلى اليمن

الرياض – بلغت قيمة المساعدات المقدمة من المملكة العربية السعودية إلى اليمن، 456 مليون دولار أميركي، تشمل 98 مشروعاً، يستفيد منها نحو 26 مليون مواطن.

وقدمت السعودية المبلغ، دعما للشعب اليمني، عبر "مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية" منذ تأسيسه في مايو 2015.

وقالت سفارة السعودية بالقاهرة، الثلاثاء، في بيان إن توجيه العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، بتأسيس المركز، كان قد صاحبه تخصيص مليار ريال (267 مليون دولار) لمساعدة اليمنيين عند تأسيس المركز.

وبحسب البيان، بلغت قيمة المساعدات المقدمة من المملكة، ممثلة في المركز، إلى اليمن بـ456 مليون دولار أميركي، بعدد مشاريع بلغت 98 مشروعاً.

و"مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية" هو مركز سعودي دولي، مخصص للأعمال الإغاثة والإنسانية الدولية، تم إنشاؤه في مايو أيار 2015، بتوجيه من العاهل السعودي.

وتعد عملية "إعادة الأمل" لمساعدة الشعب اليمني، أولى البرامج التي تولاها المركز بتوجيه مباشر من الملك سلمان.

وتقود السعودية، تحالفاً مكوناً من عدة دول خليجية وعربية، تشن هجمات جوية ضد الحوثيين في اليمن، يتألف من خمس دول خليجية، هي السعودية والإمارات وقطر والكويت والبحرين، علاوة على أربع دول عربية أخرى.

وبحسب البيان، شملت المشروعات مجالات الصحة، والمياه والإصحاح البيئي، والتغذية، والاتصالات في حالات الطوارئ، والخدمات اللوجستية، ودعم التنسيق في العمليات الإنسانية، ومشروعات التعليم، والحماية، والتعافي المبكر، والإيواء، والأمن الغذائي، وإدارة وتنسيق المخيمات.

وأسهم المركز في تنفيذ المشروعات من خلال المشاركة مع 73 شريكا من المنظمات والهيئات الإغاثية المحلية والدولية، أبرزها برنامج الغذاء العالمي، والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين، وصندوق الأمم المتحدة للأطفال "يونيسيف"، ومنظمة الصحة العالمية، واللجنة الدولية للصليب الأحمر.

ومنذ سيطرة الانقلابيين على مؤسسات الدولة في أواخر 2014 تفاقمت الأوضاع الإنسانية وانعدمت الخدمات الأساسية في مختلف المدن والمحافظات اليمنية.