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انضمام قائد أمني بارز في عهد صالح إلى المقاومة اليمنية
 

برفقة عدد من الضباط السابقين، اللواء فضل القوسي يصل مأرب بعد ان احتمى بقبيلته منذ اغتيال الرئيس اليمني السابق قبل ثلاثة اسابيع.
 

ميدل ايست أونلاين

القوسي: انضمامي للمقاومة شرف كبير

عدن (اليمن) - أعلن القائد السابق لقوات الأمن الخاصة اليمنية اللواء فضل القوسي انضمامه للقوات الحكومية في حربها ضد المتمردين الحوثيين.

وقال القوسي في تصريحات أدلى بها لقناة اليمن الحكومية بعد مرور يوم على فراره من محافظة ذمار (وسط) مسقط رأسه الخاضعة لسيطرة الجماعة، ووصوله مدينة مأرب شرقي البلاد.

واضاف القوسي الذي يعد من أبرز القيادات الأمنية إبان حكم الرئيس السابق علي عبد الله صالح إن انضمامه للمقاومة "شرف كبير له". وأضاف إنه شعر بالسعادة حين وصل مدينة مأرب التي تعد معقل القوات الحكومية.

وكان اللواء القوسي وعدد من القيادات العسكرية وصلوا الجمعة مدينة مأرب قادمين من مديرية الحدأ شرقي محافظة ذمار.

ولجأ القوسي إلى قبيلته في الحدأ بعد مقتل صالح برصاص الحوثيين ليل الثالث من ديسمبر/كانون الأول الجاري إثر معارك عنيفة دارت بين القوات الموالية له والحوثيين جنوبي صنعاء.

وحاول الحوثيون عدة مرات اعتقال القوسي أسوة بالعشرات من القيادات الأمنية والعسكرية الموالية لصالح إلا أن قبيلته حالت دون ذلك، حسبما أفادت مصادر قبلية في وقت سابق.

وكان الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي أقال القوسي قائد قوات الأمن الخاصة (الأمن المركزي سابقاً) التابعة لوزارة الداخلية من منصبه في سبتمبر/أيلول 2014.

وخلال الأسابيع الماضية شن الحوثيون حملة اعتقالات ومداهمات ضد أنصار صالح فيما تحدثت تقارير حقوقية عن مقتل العشرات من القادة العسكريين والسياسيين على يد مسلحي الجماعة.
 

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