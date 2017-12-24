   
 
 

First Published: 2017-12-24

أساء للمسلمين وأنكر ثم أقر واعتذر السفير الأميركي في هولندا
 

بيتر هوكسترا في 2015: وصل الاسلاميون إلى مرحلة تهدد أوروبا وهولندا بالغرق في الفوضى، سيارات تحترق وشخصيات سياسية تحترق.
 

ميدل ايست أونلاين

هوكسترا يكرر عبارة ترامب الشائعة: هذا ما نسميه الأخبار الكاذبة!

واشنطن - قدم السفير الأميركي الجديد في هولندا بيتر هوكسترا السبت اعتذاره عن تصريحات سابقة اتهم فيها المسلمين في هذا البلد بالتسبب بفوضى، وذلك بعدما حاول انكارها.

وارتكب هوكسترا الذي سيتولى مهامه الشهر المقبل، هذا الخطأ في مقابلة مع صحافي من محطة التلفزيون الهولندية الرسمية "أن أو أس" كان يسأله الجمعة عن تصريحات سابقة ادلى بها في مؤتمر صحافي في العام 2015.

وسأله الصحافي عن تصريحاته التي قال فيها إن هناك "فوضى" و"مناطق خارجة عن القانون في هولندا"، فاجاب "كلا لم أقل هذا البتة".

ثم أضاف "هذا ما نسميه الأخبار الكاذبة"، وهي عبارة يُكثر من استخدامها الرئيس دونالد ترامب في هجومه على وسائل الإعلام المعارضة له.

لكن مقطعا منتشرا على الإنترنت يظهر فيه هوكسترا وهو يقول "لقد وصلت الحركة الإسلامية إلى مرحلة يمكن أن تهدد أوروبا بالغرق في الفوضى، هناك فوضى في هولندا، سيارات تحترق وشخصيات سياسية تحترق".

ولما أصرّ الصحافي على هوكسترا بأنه قال هذه التصريحات المثبتة في مقطع الفيديو تراجع وقال "أنا لم اقل عن هذه إنها أخبار كاذبة".

وقدم الدبلوماسي اعتذارا في بيان.

وقال "ادليت في 2015 ببعض التصريحات وآسف على ما حدث خلال المقابلة. اشكركم على قبول اعتذاري".

وهوكسترا أميركي من أصل هولندي، وكان عضوا في مجلس النواب عن ولاية ميشيغن. وقد عيّن سفيرا لواشنطن في هولندا في الحادي عشر من كانون الأول/ديسمبر.
الاسم هارب من أشعة الوهم
الدولة مغترب في كوكب الأرض

عندما يقول شخص رأيه ، يعتقد ان المقصود يستوعب الفكرة من أجل التغيير ، إذا تحولت إلى تحقير لصاحب الرأي يصبح سحبها والاعتذار مثل سحب دواء ناجع لكي يظل المريض يتمتع بالتجريب. أوروبا ترى الإسلام في يدها سيف نحو الجنوب.

2017-12-24
 

مقتل 9 متشددين في مواجهات مع الشرطة المصرية

دعوة أممية للعراق لمحاسبة المسؤولين عن انتهاكات طوزخرماتو

ملف النازحين يؤرق بغداد لاستكمال المسار الانتخابي

تحرك مصري لكسر جمود محادثات سد النهضة

الموصل تدفن ظلم الجهاديين بإحياء احتفالات عيد الميلاد

تحرك ايطالي موسع لحل أزمة المهاجرين في ليبيا

مئة مليار جنيه لتنمية سيناء مع 'كل العنف' ضد المتشددين

مئات يعتدون على كنيسة ويطالبون بهدمها في مصر

'الحشد الولائي' يحرج العراق أمام العالم

لا مبالاة بغداد تدفع تجار الموصل لترميم محلاتهم بأنفسهم

كاميرات المراقبة الأمنية تحرس المسيحيين في عيد الميلاد

ترامب ينسب النصر لأميركا على جهاديي سوريا والعراق

إيطاليا تستقبل أول دفعة لاجئين من ليبيا تحت مظلة الأمم المتحدة

واشنطن تحقق في تعاطي أوباما مع مخدرات حزب الله

الحشد يفرض نفسه على حدود سوريا

 
>>