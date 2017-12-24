زيدان يعترف بأن ريال يمر بلحظة حرجة

مدريد - اعترف الفرنسي زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد بطل اسبانيا لكرة القدم ان فريقه يمر بلحظة حرجة حاليا بعد الخسارة امام برشلونة صفر-3 في مباراة الـ "كلاسيكو" السبت، مؤكدا ان البطولة لم تحسم بعد.

وقال زيدان "بدأنا المباراة جيدا وحصلنا على عدد من الفرص لكننا لم ننجح في التسجيل، ثم ارتكبنا خطأ سمح لهم بذلك فتعقد كل شيء. الهدف الثاني اثر علينا بدنيا. بالتأكيد انها خسارة مؤلمة".

وعما اذا كان يأسف لاشراك الكرواتي ماتيو كوفاسيتش الذي يتحمل مسؤولية احد الاهداف اكد زيدان "ابدا، انا هنا لاختيار اللاعبين واتخاذ القرار ولا اشعر بأي ندم، فلو سجلنا في الشوط الاول لكانت المباراة مختلفة".

وتابع "اعرف انني سأتعرض الاحد الى انتقادات من الصحافة لكن هذا لن يغير شيئا بشأن ما سأفعله او افكر به، سنواصل مشوارنا، سنمضي بعض الوقت مع عائلاتنا الان ولكننا سنعود اقوى، وانا مقتنع بذلك".

ورفض زيدان التسليم بضياع الدوري من ريال بقوله "سنمضي قدما، يمكن للجميع ان يعتقدوا ان البطولة حسمت ولكنني لا اعتقد ذلك ومدرب الفريق المنافس لا يعتقد ذلك ايضا، سنواصل عملنا لان العام لم يكن سيئا للغاية".

واضاف المدرب الفرنسي "انها لحظة صعبة وحرجة بالنسبة لنا اليوم بالتأكيد، نحن متأثرون ونشعر بخيبة امل ... لكني هنا لاتخاذ القرارات وتشكيل الفريق واتحمل مسؤولية خياراتي. امامنا اسبوع للعودة الى ديارنا، لا نفكر بشيء سوى بالراحة والعودة اقوى من قبل، سنعيد شحن طاقاتنا، فريال يظهر دائما في الاوقات الصعبة".

واعتبر ارنستو فالفيردي مدرب برشلونة بدوره ان البطولة لم تنته بعد وان الطريق لا يزال طويلا برغم فوز فريقه.

وقال فالفيردي "بالتأكيد ان البطولة لم تنته بعد، ونحن لا نعير انتباها لتقدمنا في الترتيب، فما يهمنا هو الفوز بالمباريات والحصول دائما على النقاط، فالحصول على النقاط امر مهم وصعب جدا والطريق لا يزال طويلا".

وتابع "شكل ريال ضغطا عاليا علينا في بداية المباراة لانه عزز خط الوسط فلم نتمكن من اللعب باسلوبنا المعتاد، ثم سيطرنا اكثر على المجريات ونجحنا بتسجيل الاهداف".