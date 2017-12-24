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دفعة إقالات بالآلاف في تركيا على ذمة مكافحة الإرهاب
 

جنود ومعلمون وموظفو وزارات بين أكثر من 2700 شخص فصلوا من أعمالهم بسبب صلاتهم مع ما تسميه أنقرة كيانات إرهابية.
 

ميدل ايست أونلاين

حملة لم تتوقف منذ سنة ونصف

اسطنبول - قالت السلطات التركية الأحد إنها فصلت 2756 شخصا من أعمالهم في مؤسسات حكومية من بينهم جنود ومعلمون وموظفو وزارات وذلك بسبب صلات تربطهم بتنظيمات وصفتها بـ"الإرهابية".

وجاء في مرسوم نشرته الجريدة الرسمية أن صلات اتضحت بين المفصولين وجماعات وكيانات "إرهابية" تعمل ضد الأمن القومي.

وألقي القبض على نحو 50 ألف شخص منذ محاولة انقلاب في يوليو/تموز العام الماضي كما صدرت قرارات إقالة أو إيقاف عن العمل بحق نحو 150 ألفا آخرين ومن بينهم جنود وأفراد في الشرطة ومعلمون وموظفون حكوميون بسبب صلات مزعومة بينهم وبين حركة فتح الله غولن رجل الدين المقيم في الولايات المتحدة.

وتتهم الحكومة غولن بتدبير الانقلاب الفاشل.

ويعيش كولن في منفى اختياري بولاية بنسلفانيا الأميركية منذ عام 1999 ونفى الاتهام عن نفسه وأدان محاولة الانقلاب.

وتخشى جماعات معنية بالحقوق وحلفاء غربيون أن يتخذ الرئيس التركي رجب طيب إردوغان من الانقلاب الفاشل ذريعة لإسكات المعارضة.
 

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