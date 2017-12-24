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نيمار يعتبر مواجهة سان جرمان مع ريال 'نهائيا ينتظره الجميع'
 

نجم الفريق الباريسي يرغب وزملائه في 'صنع التاريخ' في المواجهة المرتقبة ضد نظيره الملكي بدوري الابطال.
 

ميدل ايست أونلاين

نيمار في مهمة الحسم

جوندياي (البرازيل) - اعتبر المهاجم الدولي البرازيلي نيمار ان مواجهة فريقه باريس سان جرمان الفرنسي مع ريال مدريد الاسباني في الدور الثاني من دوري ابطال اوروبا لكرة القدم بمثابة النهائي الذي ينتظره الجميع.

واوقعت قرعة الدور الثاني سان جرمان الطامح الى احراز لقبه الاول في البطولة الاوروبية في مواجهة صعبة للغاية مع ريال مدريد بطل النسختين الماضيتين وصاحب الرقم القياسي فيها بـ 11 لقبا، وذلك في شباط/فبراير واذار/مارس 2018.

وقال نيمار الذي يمضي فرصة عيد الميلاد في البرازيل لشبكة غلوبو التلفزيونية المحلية السبت "انه النهائي الذي ينتظره الجميع".

وتابع "انها تقترب، انها تقترب (المواجهة مع ريال). ستحصل بسرعة، نحن نستعد لخوض مباراة كبيرة".

وكان نيمار يتحدث بعد مشاركته في مباراة خيرية قرب ساو باولو نظمها صديقه نيني.

ولم يتخط سان جرمان الدور ربع النهائي للبطولة الاوروبية منذ انتقال ملكيته الى هيئة قطر للاستثمارات الرياضية في 2011.

ومن اجل الفوز باللقب، ابرم سان جرمان الصيف الماضي صفقة تاريخية بضم نيمار مقابل 222 مليون يورو، هي قيمة فسخ عقده مع برشلونة الاسباني، كما ضم الدولي الشاب كيليان مبابي من موناكو بطل الدوري الفرنسي العام الماضي لمدة عام على سبيل الاعارة مع امكانية شرائه مقابل 180 مليون يورو.

وكان نيمار اكد الخميس اثناء زيارة لسان جرمان الى الدوحة ليومين رغبته في "صنع التاريخ" في المواجهة المرتقبة ضد ريال مدريد.

وقال البرازيلي "نعرف انها ستكون مباراة معقدة، ضد فريق يلعب أفراده معا منذ أعوام ويتطلع دائما الى الفوز، الا اننا قادرون على الفوز، قادرون على صنع التاريخ".

أضاف "نحن هنا من أجل ذلك، من أجل ان نلعب كرة القدم، وسنقوم بكل ما يلزم من أجل ان نفوز".
 

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