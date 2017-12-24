فليقود الخليج الضمير العربي

تتخوف معظم الدول الغربية من صحوة العقول والضمائر العربية لأنها لا تتحمل ما يترتب على تلك الصحوة من آثار سلبية على مصالحها الاستراتيجية، وأيضا لأن لهم نفوذا بمواقع عديدة ضمن النظام الرسمي العربي ونفوذا مماثلا عند قطع الغيار البشري من لاجئين عاطلين عن العمل يستطيعون استخدامهم لاحقا كبديل للأنظمة الرسمية العربية بحال احتاجوا لاستبدال مواقع نفوذهم أو انتهاء صلاحية نظام سياسي من هنا أو شخصية حاكمة من هناك.

الغرب الاستعماري ليس غبيا. فقد درسوا المنطقة العربية بالاستشراق ويعرفون مواقع القوة والنفوذ ومفاتيح السيطرة عليها.

أن عجز العرب عن تحقيق أي شكل من أشكال الاكتفاء الذاتي عزز من حجم التبعية للآخر، فلا خير في أمم استهلاكية لا تزرع ولا تصنع، ولا تنفق على البحث العلمي (مجتمعة) ربع ما ينفقه الكيان الإسرائيلي الذي يريدون محاربته بالدعاء وخطب الجمعة.

جمال عبدالناصر كسر هذه القواعد المنظمة. وحين تحالف جمال عبدالناصر مع جماهير الأمة تمكن من كسر تلك المعادلة التي اعتمدت من قبل تلك الدول الاستعمارية لفترة طويلة من الزمن الامر الذي اضطرهم لبناء تحالف متفوق استراتيجيا على مكامن القوة التي كان يملكها عبدالناصر الامر الذي مكنهم من كسره عسكريا في حربهم العدوانية عام 1967 وبهذا انتكس المشروع النهضوي العربي وعدنا من جديد لنصبح ملعبا للآخرين بعد ان اوشكت الأمة على الوقوف على اقدامها والسير في طريق التقدم والتنمية والبناء.

اما سوريا ومشروع المقاومة فلها موضوع اخر حيث تتحرك الحرب العالمية على ارض سوريا حيث خسر حلف الناتو احد ادواته التوظيفية الهامة وهي داعش والتي كان يحاربها دعائيا واعلاميا ولكن على أرض الواقع هو من كان يمد لداعش انبوب الحياة من ماء وكهرباء وانترنت وغذاء وسلاح ومواصلات وبيع نفط وحتى معلومات استخباراتية عالية الجودة. فليلاحظ من يريد أن يفكر بعقله وجود خرائط اقمار صناعية لمواقع الجيش العربي السوري لدى داعش على سبيل المثال وهذا موثق بالكثير من الفيديوهات الموجودة على مواقع اليوتيوب وتويتر والفيس بوك والانستغرام التي يسمح حلف الناتو التكفيريين بالنشر فيها وهو يقول انه يحاربهم؟

من اين لأشخاص معزولين بالصحراء لكل هذا؟

سيلاحظ من يريد أن يفكر بعقله أن الروس عندما هاجموا التكفيريين بسوريا عسكريا ارتفعت أصوات الألم عند حلف الناتو والمرتبطين به.

الآن تم القضاء على يافطة داعش ولكن لا زال هناك يافطات اخرى من التكفيريين والقتلة يوظفهم حلف الناتو وأيضا الكيان الصهيوني. فليلاحظ من يريد أن يفكر بعقله أن ما يسمى بجبهة النصرة يتعالج افرادها بشكل علني داخل مستشفيات الكيان الصهيوني. إذن هناك تواصل وارتباط وايضا ترتيبات ادارية ومالية وحجز طواقم طبية وادارية وعسكرية واستخباراتية.

إذن هؤلاء خدم لحلف الناتو وباقي الغرب الاستعماري وادوات لمشروع ايتان شارون كيفونيم وهي استراتيجية الصهاينة وداعميه الدوليين والتي تم اعادة اقرارها وتثبيتها في مؤتمر هيرتليزيا التي تنفذ أوامره وخططه الكيان الصهيوني من خلال توظيف التكفيريين علي ارض الواقع.

بشكل عام الغرب الاستعماري بقيادة حلف الناتو قلق ويعيش حالة انعدام توازن وهو يعيش حالة عدم استقرار لما قد يحدث لسيناريوهات ما بعد أبعاد حالة داعش على المنطقة العربية بالعراق وسوريا. وحلف الناتو يريد أن يعرف كيف ستستوعب المنطقة ذلك؟ وما هو اثره على بقاء نفوذهم بالمنطقة العربية ومصالحهم ناهيك عن صالح الكيان الصهيوني. ولذلك قد نشهد تكوين استراتيجية جديدة لحلف الناتو وباقي الغرب الاستعماري الأوروبي لكي يتفقوا على تصور مشترك يحمي مصالحهم ونفوذهم في المنطقة العربية.

هناك تصور أنه لا يوجد اتفاق موحد بين منظومات الدول الغريبة حول هذا الموضوع لذلك الموقف الأميركي غير واضح كما هي روسيا ومجموعة البريكس ولذلك علينا مراقبة كل التطورات القادمة لوضع صوره لما سيحدث.

لذلك كما الغرب الاستعماري الأوروبي يعيد ترتيب خططه وترتيباته المصلحية في المنطقة العربية نحن نعتقد أن على جزء مهم جدا من المنطقة العربية ونقصد هنا منظومة دول مجلس التعاون الخليجي أن تعالج مشاكلها وأن تتجه من بعد حل تلك المشاكل إلى بناء رؤية خليجية عربية موحدة تختص بالتعامل البناء والذكي مع مخططات الغرب الاستعماري الأوروبي وحلف الناتو.

اتصور ان على منظومة دول مجلس التعاون الخليجي التحرك العربي الموحد بخطة متفق عليها تكون مهمتها ايضا التواصل مع الجمهورية الإسلامية المقامة على أرض إيران التي لها مشروع نفوذها الخاص وكذلك الصين وروسيا ودول البريكس الذين ايضا لديهم مشروع نفوذهم الخاص ولكن التواصل مع هؤلاء مهم لخلق عامل ضغط على الغرب.

هذه الخطة الموحدة وهذا الضغط سيخلق عاملا دافعا ضد الغرب الاستعماري الأوروبي وحلف الناتو لخلق واستنهاض دور ايجابي خادم لقضايا العرب في مطالبهم العادلة في القضية الفلسطينية.

على منظومة دول مجلس التعاون الخليجي أن تتحرك بتطبيق نموذج دول الاتحاد الاوروبي ليتم التحرك الموحد ويجب حل المشاكل البينية وغلق ملفات الانقسام والشرذمة ومن خلال الوحدة العربية الخليجية نستطيع بلورة موقف موحد وحركة عربية تواجه بها مشاريع الآخرين.

د. عادل رضا

طبيب وكاتب بالشئون العربية والإسلامية

dradelreda@yahoo.com