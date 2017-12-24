مؤسسة جائزة حسّان ناصر للإبداع تدشن ملتقاها الشعري والنقدي

طرابلس (لبنان) ـ أقامت مؤسِّسة جائزة حسّان ناصر للإبداع الملتقى الشعريّ والنقديّ لجائزتها خلال يومي الجمعة والسبت 22- 23/ 12/ 2017 .

وافتتح المتقى بالنشيد الوطني اللبناني، فكلمة الافتتاح للدكتورة جمانة عبّاس، ثم كلمة مؤسّسة الجائزة : مهاخيربك ناصر، فكلمة بعنوان "الطبيب الإنسان" للدكتورة لينا الرافعي، ثم كلمة بعنوان" الأكاديميّ الإنسان" للدكتورة عائشة يكن، أعقبها كلمة بعنوان "المفكّر الإنسان" للدكتور خضر نبها، ثم رسالة إلى حسّان من شقيقه الدكتور حيدر ناصر، أعقبها قراءات شعريّة للفنان المبدع معين شريف.

ثم بدأت الجلسة النقديّة الأولى تحت عنوان دور الأدب في تكريس القيم الإنسانيّة، ورأسها أ. د. هاشم الأيوبي، وتحدث فيها كل من: أ. د. طلال عتريسي العميد السابق للمعهد العالي للدكتوراه، وأ. د. علي زيتون، ود. مازن شلق، ود. لؤي زيتوني من كليّة الآداب والعلوم الإنسانيّة.

وأعقب الجلسة أمسيّة شعريّة شبابيّة قدمتها غريس جعارة، وشارك فيها الشعراء الشباب: رامي ونوس، دارين حوماني، ديب عمّار، ايفون الضيعة، بهاء إيعالي، جوزاف كرم.

وفي اليوم الثاني رأست الجلسة النقديّة لوزيرة الأستاذة الدكتورة شريفة اليحيائي (سلطنة عمان) وكانت تحت عنوان "تجليّات القيم الإنسانيّة في نصوص أدبيّة معاصرة" وتحدث فيها: الشاعر نعيم تلحوق (وزارة الثقافة) ود. دريّة فرحات من كليّة الآداب والعلوم الإنسانيّة، ود. نادين طربيه حشاش كليّة التربية، ود.إيليان مهنا: كليّة الحقوق والعلوم السياسيّة، وأ. د. آمنة بلعلى جامعة تيزي وزو (الجزائر).

أعقبها أمسيّة شعريّة مسائيّة أدارها عماد خليل، وشارك فيها الشعراء: جورج شكور، غسّان مطر، والشاعرة المغربية فاطمة بوهراكة، ونعيم تلحوق.

وفي ختام الملتقى قدمت هدايا لجميع المشاركين ممثلة في ليرة ذهبية، وشهادة المشاركة. وفاز بجائزة المؤسسة الشاعر رامي ونوس، وحظي بليرتين ذهبيتين.