العراق يركز على تطوير إنتاج النفط لتحريك عجلة الاقتصاد

بغداد - قال متحدث باسم وزارة النفط العراقية الأحد إن العراق سيوقع غدا الاثنين بالأحرف الأولي على عقد مع شركة جنهوا الصينية لتطوير حقل نفط شرقي بغداد-الجزء الجنوبي.

وقال المتحدث عاصم جهاد في بيان "وزارة النفط تهدف من خلال هذا العقد إلى تطوير الحقل والوصول بالإنتاج إلى 40 ألف برميل يوميا خلال خمس سنوات من تاريخ نفاذ العقد".

وقدر مسؤولون عراقيون بقطاع النفط أن حقل شرقي بغداد، وهو حقل عملاق تقدر احتياطاته بنحو ثمانية مليارات برميل من الخام، يمكن أن ينتج 120 ألف برميل يوميا.

وذكر البيان أنه بموجب الاتفاق المبدئي تلتزم الشركة الصينية ببناء "مدينة سكنية نفطية".

وقال مسؤولون بوزارة النفط إن زيادة إنتاج الحقل سيسهم في تغذية مصاف ومحطات كهرباء قريبة وتوفير كميات أكبر للتصدير من المنطقة الجنوبية. ويأتي معظم إنتاج العراق وصادراته من المنطقة الجنوبية.

ودعت وزارة النفط العراقية الأحد شركات النفط الأجنبية لإبداء الاهتمام ببناء خط أنابيب جديد لتصدير الخام من حقول النفط في كركوك.

وقالت الوزارة في بيان إنها حدد 24 يناير/كانون الثاني موعدا نهائيا للشركات المهتمة لتقديم خطابات إبداء الاهتمام ببناء خط الأنابيب الجديد.

ويحل الخط الجديد محل قطاع قديم تضرر بشدة من خط أنابيب كركوك-جيهان.

وقال عاصم جهاد المتحدث باسم وزارة النفط العراقية ، في بيان صحفي ، إن شركة المشاريع النفطية دعت الشركات المحلية والعالمية الى المشاركة في تنفيذ مشروع مد أنبوب للصادرات النفطية من حقول كركوك الى الحدود العراقية التركية بمحاذاة الانبوب الاستراتيجي القديم للصادرات النفطية عبر ميناء جيهان التركي ".

وأضاف أن "طول الانبوب يبلغ قرابة 350 كيلو مترا وبقطر 48 عقدة وتزيد طاقته على مليون برميل باليوم ، وأن المشروع ينفذ بصيغة الاستثمار".

وضح أن الشركة التي تتولى الاستثمار ستقوم بعمليات "الانفاق على المشروع ، ومن ثم تسترد التكاليف بعد تشغيل الأنبوب، بحسب الفترة الزمنية التي يتفق عليها أي لا تقوم الحكومة والوزارة بتحمل أو تسديد أية أموال أو نفقات على المشروع في الوقت الحاضر إلا بعد تشغيل المشروع".

وذكر "يشمل المشروع إنشاء أنبوب للغاز ومضخات وخزانات وغيرها من الملحقات والخدمات المتكاملة ، ويلزم العقد الشركات المؤتلفة الفائزة بمشاركة الشركات المحلية بنسبة لا تقل عن 25 بالمئة ضمن الائتلاف".