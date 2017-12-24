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العلاج لا يكفي مرضى السرطان كبار السن
 

الأنشطة الترفيهية والبدنية تؤثر بالإيجاب على مرضى السرطان، والاطباء يحذرون من تعرضهم لصعوبات مالية وافتقارهم إلى الدعم الاجتماعي.
 

ميدل ايست أونلاين

جودة الحياة مهمة لهم

واشنطن - قالت دراسة أميركية إن الأنشطة الترفيهية والبدنية ربما تؤثر كثيرا بالإيجاب في الظروف المعيشية لمرضى السرطان كبار السن الذين يركزون في الأغلب على الاستفادة القصوى مما تبقى من أعمارهم.

وذكر باحثون في دورية (كانسر) أن حوالي ثلثي المصابين بالسرطان في الولايات المتحدة، وعددهم 15 مليون شخص، لا تقل أعمارهم عن 65 عاما.

وقالت ماريا بيسو الباحثة بجامعة ألاباما في بيرمينجهام وقائدة الدراسة "هناك أمور كثيرة تمر عادة دون ملاحظة كالصعوبات المالية والافتقار إلى الدعم الاجتماعي والأعراض التي لا يتم التعامل معها. يمكن لهذه الأمور أن تحدث تأثيرا هائلا على حالة المرضى وتؤثر في جودة الحياة بالنسبة لهم".

وأضافت في رسالة بالبريد الإلكتروني "المرضى الذين يفتقرون إلى الدعم المعنوي الكافي يواجهون عادة صعوبة أكبر في تقبل تشخيص الإصابة بالسرطان كما يمكن لعلاجات السرطان والزيارات المتكررة للأطباء أن تتسبب في عبء مالي كبير.. وكل ذلك له تأثير قوي على شعور المريض بأنه على ما يرام".

ولمعرفة ما الذي يحدث الفارق الأكبر في جودة الحياة، أجرى الباحثون مسحا شمل 1457 مريضا بالسرطان من كبار السن ودرسوا عددا كبيرا من العوامل البدنية والنفسية والاجتماعية.

وبلغ متوسط أعمار المشاركين 74 عاما لكن أعمارهم تراوحت بين 65 و99 عاما.
 

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