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تحرك مصري لكسر جمود محادثات سد النهضة

 

حماية حصة مصر من مياه النيل تعتبر قضية أمن قومي بينما تخشى القاهرة انخفاض إمدادات مياه تعتمد عليها في الشرب والري.

 

ميدل ايست أونلاين

اثيوبيا لم توقف الأشغال رغم تعثر المفاوضات

القاهرة - قال متحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، إن وزير الخارجية سامح شكري سيتوجه إلى أديس أبابا الأسبوع المقبل لإجراء محادثات مع نظيره الإثيوبي في محاولة لكسر الجمود بشأن مشروع بناء سد على نهر النيل يتكلف مليارات الدولارات. ويتركز الخلاف الذي يشمل السودان كذلك على حصص مياه نهر النيل الذي يمتد 6695 كيلومترا من بحيرة فيكتوريا إلى البحر المتوسط ويعد شريان الحياة الاقتصادية في الدول الثلاث.

وتقول القاهرة إن السد يهدد إمدادات المياه التي تغذي الزراعة والاقتصاد في مصر منذ آلاف السنين.

وتقول إثيوبيا إن سد النهضة الذي تأمل أن يجعلها أكبر مصدر للكهرباء في أفريقيا لن يكون له أثر كبير على مصر، متهمة القاهرة باستعراض قوتها السياسية لإثناء الممولين عن مساندة مشروعات كهرباء إثيوبية أخرى.

واجتمع مندوبون من مصر والسودان وإثيوبيا في القاهرة في نوفمبر/تشرين الثاني للموافقة على دراسة أعدتها شركة فرنسية لتقيم الآثار البيئية والاقتصادية للسد.

لكن المحادثات تعثرت بعدما فشلوا في الاتفاق على تقرير أولي وألقى كل طرف باللوم على الآخر في تعطيل إحراز تقدم.

وقال وزير الري السوداني معتز موسى إن مصر غير مستعدة لقبول تعديلات على التقرير عرضتها الخرطوم وأديس أبابا.

وقال موسى في نوفمبر/تشرين الثاني، إن السودان وإثيوبيا أبدتا قلقهما بشأن عدة نقاط خاصة خط الأساس الذي تقيس الدراسة عليه آثار السد.

ومن أوجه الخلاف الأخرى ما إذا كانت إثيوبيا تعتزم استكمال البناء قبل الانتهاء من المفاوضات بشأن حصص المياه.

وقال محمود أبوزيد رئيس المجلس العربي للمياه ووزير الري المصري السابق "من الواضح أنهم لا يريدون التوصل إلى نتيجة سريعة. نعتقد أنهم يريدون البدء في ملء الخزان واستكمال بناء السد في حين مازالت بعض المناقشات جارية".

وقال إن ذلك ينتهك اتفاقا وقعته الدول الثلاث في الخرطوم عام 2015 يهدف إلى ضمان التعاون الدبلوماسي وتبديد المخاوف المتعلقة بالصراع على الموارد المائية.

وتخشى القاهرة أن يخفض السد إمدادات المياه التي تعتمد عليها في الشرب والري. ومن المقرر أن ينتج السد الذي تبنيه شركة ساليني إمبريجيلو أكبر شركة إنشاءات إيطالية، ستة آلاف ميغاوات من الكهرباء ويتوقع استكماله العام المقبل.

ويقول مسؤولون مصريون إن حماية حصة مصر من مياه النيل مسألة أمن قومي.

وقال الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي إنه لا أحد يمكنه أن يمس مياه مصر، مضيفا أن هذه "مسألة حياة أو موت" لشعب مصر.
 

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