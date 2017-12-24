ملف النازحين يؤرق بغداد لاستكمال المسار الانتخابي

بغداد ـ قال رئيس البرلمان العراقي سليم الجبوري الأحد إن العمل يجري حاليا لاستكمال المتطلبات الأساسية للانتخابات المقبلة وأبرزها عودة النازحين الى مناطقهم.

وحددت الحكومة العراقية موعد إجراء الانتخابات البرلمانية العامة في 12 أيار/مايو 2018، بعد ان كان مقررا اجراؤها مطلع نيسان/أبريل 2018.

وقال الجبوري في كلمة له خلال إجتماع مع الحكومة المحلية في محافظة البصرة (جنوب) إن "الجميع يرغب بقانون الانتخابات وإجرائها في التوقيتات المحددة للحفاظ على الاستقرار السياسي في البلاد".

وأوضح ان "العمل يجري حاليا على استكمال مختلف متطلبات الانتخابات، منها عودة النازحين إلى مناطقهم المحررة فضلاً عن الأطر الفنية للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات".

ولا يزال مئات الالاف من المدنيين وغالبيتهم من محافظات نينوى وصلاح الدين والانبار وكركوك يتواجدون في مخيمات النازحين المنتشرة في البلاد.

وأضاف الجبوري، "الإرهاب اندحر مما جعلنا أمام تحد جديد وهو تحقيق الاعمار والاستقرار".

وبشأن الموازنة الاتحادية للعام المقبل 2018، بيّن رئيس البرلمان أن"قانون الموازنة فيه الكثير من الإشكاليات، وسيتم خلال الجلسة القادمة القراءة الأولى للقانون".

وبشأن الانفاق الحكومي خلال الفترة الماضية اشار الجبوري الى ان أن "صندوق النقد الدولي يتحدث عن مستويات انفاق عالية في البلاد، ويطالب الحكومة بضرورة تقليل الإنفاق، لكن يبقى راتب الموظف خطا أحمر ولا ينبغي أن يمس به".

وتقول الحكومة العراقية ان زيادة الإنفاق الحكومي خلال السنوات الماضية كان بسبب تكاليف الحرب على تنظيم"داعش" الارهابي والتي استمرت نحو 3 سنوات.