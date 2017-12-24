ميزة جديدة من فيسبوك لحماية بيانات المستخدمين

كاليفورنيا - طورت "فيسبوك" ميزة جديدة مصممة لمساعدة المستخدمين على تحديد وحماية حساباتهم من محاولات سرقة البيانات الخاصة وتهكيرها.

وبدأ عملاق مواقع التواصل الاجتماعي بإدراج كل بريد إلكتروني أُرسل للمستخدمين "مؤخرا"، في قائمة الإعدادات على الموقع.

وسيتمكن المستخدمون من معرفة ما إذا كانوا قد تلقوا رسالة من الشركة، عن طريق عرض قائمة "الاطلاع على الرسائل الإلكترونية الأخيرة من فيسبوك" في أسفل صفحة الأمان وتسجيل الدخول. وفي حال كانت الرسالة مزورة، فلن تظهر.

وأوضحت الشركة، بالقول: "البريد الالكتروني من فيسبوك هو المجال المشترك الذي نستخدمه لإرسال الإشعارات عندما نكشف محاولة تسجيل الدخول إلى حسابك أو تغيير كلمة المرور. وإذا لم تكن متأكدا مما إذا كان البريد الإلكتروني الذي تلقيته هو حقا من فيسبوك، يمكنك التحقق من صحته عبر زيارة إعدادات التطبيق لعرض قائمة بالرسائل الإلكترونية المتعلقة بالأمان، التي تم إرسالها مؤخرا".

ويذكر أن قراصنة الإنترنت قادرون على تمويه رسائل البريد الإلكتروني بذكاء، لجعلها تبدو وكأنها الرسائل الرسمية المرسلة من قبل الشركات المشروعة.

وغالبا ما يحاول القراصنة خداع المستخدمين لإعطاء التفاصيل الشخصية الخاصة بهم، بما في ذلك معلومات تسجيل الدخول. ويحاول آخرون قيادتك إلى المواقع الخبيثة، التي تصيب جهاز الكمبيوتر بالبرامج الضارة، ما يساعدهم على سرقة البيانات الشخصية. وتُعرف هذه الهجمات بمحاولات "التصيد الاحتيالي".

ولتعزيز خصوصية المستخدمين أعلنت شركة فيسبوك الثلاثاء 19 ديسمبر/كانون الاول أنها ستبدأ استخدام تقنية التعرف على الوجه لتبلغ مستخدمي شبكتها للتواصل الاجتماعي عندما يقوم آخرون بتحميل صور لهم إذا وافق المستخدمون على أن يحتفظ الموقع بقوالب لوجوههم.

وقالت الشركة في بيان إنها ستجعل الخاصية اختيارية للسماح للأشخاص بحماية خصوصياتهم لكنها تعتقد أن بعض الناس سيودون أن يتم إخطارهم بشأن صور ربما لن يعرفوا بأمرها من دون ذلك.