الذكاء الإصطناعي على يوتيوب يحارب الكراهية والعنف

واشنطن - استعان موقع يوتيوب بتقنيات الذكاء الإصطناعي لرصد وحذف محتويات تحرض على العنف والكراهية والتطرف.

ويتعرض الموقع العملاق التابع لشركة ألفابيت الى مجموعة من الضغوط السياسية والانتقادات واتهامات بنشر العنف والتطرف.

وقالت الرئيس التنفيذي لموقع يوتيوب سوزان ويسكي إنه تقرر زيادة عدد الأشخاص المسؤولين عن فحص محتوى الموقع إلى 10 آلاف شخص خلال العام المقبل، ضمن مجموعة من الإجراءات الرامية إلى الحد من المحتوى المحظور.

وسيستغل الموقع بشكل أكبر خبرة غوغل في الذكاء الإصطناعي، لمساعدة الأشخاص المسؤولين عن مراجعة المحتوى، في إزالة خمسة أمثال تقريبا عدد ملفات الفيديو التي تنتهك قواعد الموقع.

وحذف موقع يوتيوب حوالي 150 ألف ملف فيديو منذ يونيو /حزيران، ساهم الذكاء الإصطناعي في اكتشاف 98% منها، بسبب احتوائها على رسائل عنف.

ونجحت تقنيات الذكاء الإصطناعي في مراجعة عدد هائل من الملفات، يعادل ما يمكن أن ينجزه 180 ألف شخص يعملون لمدة 40 ساعة أسبوعياً.

ومحا الموقع الاميركي عشرات الاف الاشرطة التي تتعلق باطفال وتترافق مع تعليقات غير مناسبة ذات طابع اباحي احيانا على ما اعلنت هذه المنصة التي تحاول طمأنة المعلنين.

وبدأت القضية بعدما نشرت صحيفة "ذي تايمز" البريطانية الجمعة مقالا ذكر ان اعلانات لشركات كبيرة "اديداس" و"امازون" و"مارس" تظهر الى جانب اشرطة فيديو لاطفال او مراهقين تنشر في غالبية الاحيان بنية سليمة من قبل القيمين عليها الا انها تثير تعليقات اباحية من جانب مستخدمين.

واكد ناطق باسم الخدمة "لدينا سياسات واضحة في ما يتعلق بالاشرطة والتعليقات عبر يوتيوب التي تعطي طابعا جنسيا او انها تستغل الاطفال ونطبقها بطريقة صارمة في كل مرة يتم فيها تبلغينا".