دعوة أممية للعراق لمحاسبة المسؤولين عن انتهاكات طوزخرماتو

بغداد ـ كشف تقرير لبعثة الامم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) عن تدمير وإحراق أكثر من 175 منزلاً ومبنى ومحلا تجاريا في قضاء طوزخرماتو (محافظة صلاح الدين) عقب احداث عنف تشرين الاول/أكتوبر الماضي.

وفرضت القوات الإتحادية سيطرتها على قضاء طوزخرماتو منتصف تشرين الاول/أكتوبر الماضي، بعد مواجهات مسلحة مع قوات البشمركة ضمن التحرك العسكري الموسع الذي تم خلاله السيطرة على جميع المناطق المتنازع عليها بين بغداد واربيل.

وقالت البعثة الأممية إنه "منذ إندلاع أعمال العنف في القضاء، تلقّت يونامي عدداً من الادعاءات بوقوع إساءاتٍ وانتهاكاتٍ لحقوق الإنسان، لاسيما فيما يتعلق بوقوع خسائرَ بشريةٍ بين المدنيين".

ولفت التقرير أن "يونامي تلقت تحليلاً لصور الأقمار الاصطناعية.. وأشارت الصورُ إلى أن 29 مبنىً على الأقل قد دُمّرت في حي الجمهوري و11 مبنىً في حي جميلة، وخلال الزيارة، رصد فريقُ يونامي ما يقرب من 100 محل تجاري احرقت او تضررت على طول السوق في حي الجمهوري".

وبيّن التقرير ان " فريق بعثة يوماني رصد ايضا ما يقربُ من 30 منزلاً أُحرقت أو أصيبت بأضرار، وقد هُدمت خمسةُ منازل في حي جميلة ومنزلٌ واحدٌ في حي الجمهوري.

وأضاف التقرير انه "حتى 14 من كانون الاول/ديسمبر الجاري فان 8 الاف و694 فردا نزحوا من القضاء، عاد منهم الفان و664 فردا".

ودعا التقرير الاممي السلطات العراقية الى اتخاذ كافة التدابير اللازمة لحماية المدنيين في طوز خورماتو، لا سيما في ضوء الهجمات الأخيرة بالقصف الصاروخي، ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات التي وقعت.

وابدت بعثة الامم المتحدة بحسب البيان "قلقها إزاء الهجمات العشوائية المتكررة الأخيرة بقذائف الهاون والتي ألحقت خسائرَ في صفوف المدنيين من المكوّن التركماني، وتدعو إلى وضع حدٍّ فوريٍّ للأعمال التي تهدّدُ أمن وسلامة المكوّنين الكردي والتركماني".

واتهمت التقارير الدولية في وقت سابق القوات المسلحة بارتكاب تلك الأعمال دون ذكر أسمائها، إلا أن الجانب الكردي يوجه أصابع الاتهام صراحة إلى الحشد الشعبي.

وأجرت حكومة إقليم كردستان العراق استفتاء على الاستقلال من جانب واحد يوم 25 سبتمبر/أيلول وصوت الأكراد بأغلبية كبيرة لصالح الانفصال في تحد لبغداد.