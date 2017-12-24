انتكاسة جديدة لترامب في قضية منع دخول لاجئين لأميركا

واشنطن - رفع قاض فيدرالي قيودا فرضتها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لمنع بعض اللاجئين من دخول الولايات المتحدة في آخر حلقة من سلسلة انتكاسات قضائية متعلقة بملف الهجرة طالت الرئيس الأميركي. وقد جاء الحكم استجابة لطعنين قدما في حالتين منفصلتين.

وأعلنت واشنطن في أكتوبر/تشرين الأول أنها ستستأنف قبول اللاجئين بعد أن انتهى سريان حظر مدته 120 يوما فرضه ترامب، لكن مع استمرار إغلاق منافذ البلاد أمام بعض اللاجئين المنتمين إلى 11 دولة "مرتفعة المخاطر" معظمها ذات غالبية مسلمة.

وفي حكمه السبت، أمر القاضي جيمس روبارت السلطات الأميركية باستئناف دراسة وقبول ملفات لم الشمل التي تسمح بقبول زوجات والأبناء غير المتزوجين للاجئين متواجدين بالفعل في الولايات المتحدة.

كما أمر باستئناف دراسة وقبول ملفات لاجئي "لم الشمل واللاجئين الآخرين الذين يرتبطون بعلاقة حسن نية مع أشخاص أو هيئات في الولايات المتحدة" من الدول الأحد عشر التي صنفها ترامب "مرتفعة المخاطر".

ودوّن القاضي روبارت في حكمه أن "المدعين المدنيين في كلا الحالتين هم لاجئون وجدوا أنفسهم في ظروف صعبة، أسرهم التي يتوقون للم الشمل معها ومؤسسات انسانية مهمتها الأساسية مساعدة اللاجئين المستضعفين على الاستقرار في الولايات المتحدة".

وتابع أن "المدعين المدنيين في كلا الحالتين قدموا ظروفا مقنعة عن ضرر لا يمكن إصلاحه تسبب به الاجراء الذي اتخذته الهيئات الفدرالية".

وتلقت محاولات ترامب لمنع المسافرين من دول ذات غالبية مسلمة ضربات قانونية متلاحقة هذا العام.

وفيما يقول معارضون إن إجراءات ترامب تستهدف المسلمين، تصر إدارته على أن الإجراءات تسعى لتعزيز الأمن.

والجمعة ذكرت عدة وسائل اعلام أميركية نقلا عن مسؤولين لم تكشف أسماءهم، أن الادارة الأميركية تعتزم فصل الأطفال عن ذويهم في حالات توقيف أسر لا تملك أوراق إقامة عند وصولها إلى الولايات المتحدة، وذلك بهدف التصدي للهجرة السرية.

وقال تايلر هولتون المتحدث باسم وزارة الأمن القومي الأميركية لصحيفة واشنطن بوست إن الوزارة "درست تغييرات اجرائية وسياسية وتنظيمية" للتصدي للهجرة السرية و"تم اقرار" بعض الاجراءات، بدون أن يقدم المزيد من التفاصيل.

وتحدث الكثير من مسؤولي الوزارة ودوائر الهجرة والبيت الأبيض بدون كشف هوياتهم، لواشنطن بوست ونيويورك تايمز عن اقتراح يستهدف الأسر.

وفي الوضع الحالي يحد وجود قاصرين قانونيا من قدرة دوائر الهجرة على ابقاء أسر في مراكز احتجاز. وعادة ما يتم الافراج عن الوالدين والأطفال بعد توقيفهم مع التزام بالمثول لاحقا أمام قاض.

والاقتراح الذي أشار إليه المسؤولون يهدف إلى فصل الأولياء للتمكن من احتجازهم في حين تتكفل الأجهزة الاجتماعية بالأطفال.

وكانت هذه الفكرة أثيرت في مارس/آذار من جانب الأمين العام للبيت الأبيض جون كيلي الذي كان حينها وزير الأمن القومي. وقال حينها لقناة سي ان ان "سنعامل بشكل جيد هؤلاء الأطفال في موازاة الاهتمام بأوليائهم".