روبوت صغير يقدم النصح للأطفال والمسنين والإعلاميين

بودابست - حصل رجال شرطة مجريون على هدية الميلاد باكرا هذا العام على شكل روبوت صغير أصبح حليفهم الأول في التواصل مع الأطفال والمسنين بشأن مسائل السلامة.

ويقول الروبوت الذي يحمل اسم "روبي" لتلامذة مدرسة ابتدائية في سولنوك في شرق المجر على بعد مئة كيلومتر من بودابست "مرحبا أيها الأطفال. ثمة أمور يجب عليكم التنبه إليها عندما تستخدمون الإنترنت".

ويرفق الروبوت كلامه هذا بتحريك ذراعيه من المكتب الذي يقف عليه.

ويجذب "روبي" انتباه الأطفال رغم صوته الخافت وحجمه الصغير إذ لا يتخطى طوله أربعين سنتيمترا.

ويوضح الشرطي المكلف بالأنشطة التربوية سابا ايردوس لوكالة فرانس برس "هذه طريقة جديدة في التواصل تشد الانتباه بدرجة أكبر".

وينفذ "روبي" منذ بضعة أشهر مهمة في كانتون ياس-نادكون-سولنك وقد ينضم إليه مستقبلا زملاء آخرون من الروبوتات المنتشرة في مراكز أخرى للشرطة في البلاد بحسب ايردوس.

وقد أصبح الشرطي البالغ من العمر 38 عاما وروبوته صديقين لا ينفصلان خلال المهمات الرامية لنشر التوعية في المدارس ودور المسنين بشأن المسائل المرتبطة بالسلامة المرورية والأمن الإلكتروني والوقاية من عمليات السطو.

كذلك يقوم "روبي" بين الحين والآخر بإطلالات إعلامية يعطي خلالها نصائحه للصحافيين ويرد على الأسئلة شرط أن تكون مبرمجة سابقا.

وكان أول ظهور للروبوت في عام 2011 عندما طوّره علماء أميركيون في جامعة كاليفورنيا لمساعدة الأطفال الصغار على التعلم وأدى إلى ظهور تحسن ملحوظ في كيفية تعلم الأطفال الكلمات.

وتعود التسمية التي أطلقها العلماء على الروبوت شخصية الرجل الآلي وهو من الشخصيات الأكثر شهرة في أفلام الخيال العلمي، حيث أسر العالم بظهوره في فيلم الكوكب المحرم عام 1956، عندما كان يعمل خادما للبروفسور موربيوس، إحدى شخصيات الخيال العلمي.