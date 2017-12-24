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معلومة أمنية وراء اجراء مؤقت بحق تونسيات مسافرات للإمارات
 

وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية يرفع لبسا رافق منعا ظرفيا لصعود تونسيات على متن رحلات إماراتية انتهى بمجرد انتهاء أسبابه.

 

ميدل ايست أونلاين

'نقدر المرأة التونسية ونحترمها ونثمن تجربتها الرائدة'

أبوظبي - أعلنت الحكومة الاماراتية الأحد أن تأخير صعود تونسيات على متن رحلات متوجهة إلى دولة الامارات خلال الأيام الماضية سببه "معلومة أمنية".

وقال وزير الدولة للشؤون الخارجية في دولة الامارات أنور قرقاش في تغريدة على حسابه بتويتر "تواصلنا مع الأخوة في تونس حول معلومة أمنية فرضت إجراءات محددة وظرفية".

وتابع "لنتفادى معا محاولات التأويل والمغالطة"، مضيفا "نقدر المرأة التونسية ونحترمها ونثمن تجربتها الرائدة ونعتبرها صمام الأمان".

وأعلنت مجموعة من التونسيات خلال الأيام الماضية عن تأخير سفرهن إلى دولة الامارات على متن طائرات اماراتية واخضاع بعضهن لإجراءات تفتيش وتدقيق اضافية في تأشيراتهم في اجراء يعتبر عاديا في حالات تلقي معلومة أمنية، لكن الاجراء رافقته تأويلات على وسائل التواصل الاجتماعي وشغلت وسائل الاعلام المحلية.

والجمعة أعلنت الحكومة التونسية أنها طلبت من السفير الاماراتي "توضيحات" حول سبب تأخير سفر التونسيات، مؤكدة أنه شدد على أن قرار المنع كان "ظرفيا وتم رفعه وتمكين كل المسافرات من المغادرة".

ورفع وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية الأحد اللبس الذي رافق اجراء المنع المؤقت الذي انتهى بمجرد انتهاء أسبابه.

وقال متحدث باسم مجموعة طيران الامارات إن "كل الرعايا التونسيين الذين حضروا للسفر على متن رحلتنا المتجهة من تونس إلى دبي اليوم (الجمعة) تم قبولهم بشرط حيازتهم تأشيرة صالحة إلى مكان وجهتهم النهائية".

وتسعى تونس إلى تحسين صلاتها مع دولة الامارات بعدما شهدت العلاقات بعض الفتور منذ ثورة 2011 وتولي حزب النهضة الاسلامي سدة الحكم في تونس (2011-2014) وارتباطه الوثيق بقطر.

وتواجه قطر التي تدعم جماعة الاخوان المسلمين وجماعات أخرى مصنفة ارهابية، عزلة بعد أن قررت كل من السعودية والامارات والبحرين ومصر قطع علاقاتها الدبلوماسية والاقتصادية بالدوحة لتورطها في دعم وتمويل الارهاب.

والعلاقات بين قطر من جهة، ودولة الامارات والمملكة السعودية والبحرين ومصر من جهة ثانية، مقطوعة منذ حزيران/يونيو على خلفية اتهام الدول الاربع للامارة الغنية بدعم منظمات "ارهابية" في الشرق الأوسط.
 

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