بابا نويل بدأ رحلته العالمية لتوزيع الهدايا

باريس - بدأ سانتا كلوس جولته العالمية لتوزيع الهدايا من أوقيانيا وآسيا، بحسب ما أظهر الموقع الإلكتروني التابع للقيادة الأميركية الشمالية للدفاع الجوي الفضائي (نوراد) التي تتولى مراقبة تحركاته كل سنة.

وبابا نويل الذي انطلق من القطب الشمالي على متن عربته التي تجرها تسعة غزلان تظهر بتقنية الأبعاد الثلاثية على الموقع الإلكتروني وعبر اليابان عند الساعة 14,03 بتوقيت غرينيتش بعد مرور سريع في أستراليا، وزّع في خلال بضع ساعات مليار هدية، بحسب عدّاد "نوراد".

وكانت هيئة "نوراد" العسكرية قد فتحت خطا هاتفيا مخصصا للأطفال سنة 1955 قبل أن تطلق بعد بضع سنوات موقعا إلكترونيا يتيح تتبع تحركات بابا نويل بثماني لغات.

وكل سنة، يتلقى متطوعون اتصالات هاتفية من أطفال يمكنهم أيضا متابعة تنقلات الرجل العجوز الملتحي عبر حساب خاص على "تويتر".

وتعود مشاركة قيادة نوراد في هذه المغامرة الافتراضية الى ستين سنة عندما نشرت صحيفة رقم هاتف للاتصال بسانتا كلوز تبين انه غير صحيح فاتصل طفل بالقيادة العسكرية لأن الرقم كان تابعاً لها.

ودخل المسؤولون في القيادة يومها في اللعبة وقرروا اعطاء الطفل معلومات حول مكان تواجد سانتا كلوز.

وتواصل التقليد وتطور نهاية التسعينيات من القرن الماضي مع استحداث موقع خاص به، ويوفر الموقع ألعاباً فيما يحدد المساعد الصوتي كورتانا موقع سانتا كلوز في كل لحظة.

وباتت مهمة مراقبة سانتا كلوس هذه جد شهيرة لدرجة يعتزم الرئيس الأميركي دونالد ترامب وزوجته ميلانيا اللذان يمضيان عطلة العيد في فلوريدا، المساعدة على تلقي الاتصالات.