الجزيرة يتخلى عن خدمات الفرنسي ديارا

دبي - أعلن نادي الجزيرة حامل لقب الدوري الاماراتي لكرة القدم، الأحد إنهاء علاقته بالدولي الفرنسي السابق لاسانا ديارا بعد أشهر من انضمامه للنادي، وسط تقارير عن اهتمام به من قبل باريس سان جرمان الفرنسي.

وأورد النادي عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر"، "رسميا شركة الجزيرة الرياضية لكرة القدم تنهي تعاقدها مع لاعب الوسط الفرنسي لاسانا ديارا بالتراضي"، من دون تقديم تفاصيل إضافية.

وانضم ديارا (32 عاما) الذي سبق له الدفاع عن ألوان ناديي تشلسي وأرسنال الانكليزيين، وريال مدريد الاسباني ومرسيليا الفرنسي، الى الفريق الاماراتي في نيسان/أبريل الماضي.

ولم يشارك ديارا مع ناديه الاماراتي سوى في أربع مباريات في ظل تكرار الاصابات التي تعرض لها. وغاب ديارا عن تشكيلة المدرب الهولندي للنادي هينك تين خلال كأس العالم للأندية التي استضافتها أبوظبي مؤخرا، وحل فيها النادي الاماراتي في المركز الرابع.

وكان ديارا الذي خاض 34 مباراة دولية، من دون ناد قبل تعاقده مع الجزيرة، بعدما فسخ مرسيليا تعاقده معه في شباط/فبراير الماضي، بعدما دافع عن ألوان النادي الفرنسي الجنوبي منذ تموز/يوليو 2015.

وأشارت تقارير صحافية مؤخرا الى احتمال سعي سان جرمان لضم ديارا الى صفوفه، لتعزيز مركز الوسط الدفاعي. وردا على سؤال بهذا الشأن، قال المدرب الاسباني لنادي العاصمة الفرنسية أوناي إيمري هذا الأسبوع، انه "لم يتحدث بخصوص لاعبين" مع إدارة النادي.

وأشار الى انه في أعقاب المعسكر الشتوي للنادي في قطر الذي أقيم هذا الأسبوع أيضا، "يمكننا ان نتحدث عن الفريق، عن لاعبين، لكن كما قلت في آخر مؤتمر صحافي، نحن سعيدون باللاعبين" حاليا.