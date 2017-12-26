انتزاع تمثال الطفل يسوع من مغارة الفاتيكان بيدي ناشطة نسائية

روما - ذكرت الشرطة الايطالية ان اوكرانية من حركة "فيمن" النسوية هاجمت عارية الصدر مغارة الميلاد في ساحة القديس بطرس في الفاتيكان الاثنين وانتزعت تمثال الطفل يسوع من المهد صارخة بالانكليزية ان "الله امراة".

واوضح بيان للشرطة ان الفتاة الناشطة في الحركة الاوكرانية التي تطالب بتعزيز حقوق النساء، وتبلغ من العمر 25 عاما، قفزت فجأة فوق السياج مبرزة نهديها عند الساعة العاشرة صباحا قبل ساعتين من اعلان البابا فرنسيس رسالته "الى المدينة والعالم" من شرفة كنيسة القديس بطرس امام 50 الف شخص.

والقي القبض عليها بتهم "مقاومة واصابة مسؤول عن تنفيذ القانون، واهانة الطوائف الدينية، ومحاولة السرقة وارتكاب الفاحشة في مكان عام".

وقالت الشرطة ان الشابة رمت حقيبتها اليدوية فجأة وخلعت معطفها، وكشفت عن صدرها، قبل تسلق السياج مندفعة نحو تمثال الطفل يسوع لتنتزعه من المهد.

وتظهر لقطات شرطيا يرتدي معطفا طويلا يركض وراء الاوكرانية التي كان لديها الوقت لابراز وشم على جسدها يقول "اعتدت علي الكنيسة".

كما تواجه اوكرانية اخرى (22 عاما) تهمة "التواطؤ في اهانة الطوائف الدينية ومحاولة السرقة". وضبطت السلطات هواتف نقالة واجهزة كمبيوتر.

وكان حادث مماثل وقع في 25 كانون الأول/ديسمبر 2014 في المكان ذاته ارتكبته اوكرانية كتبت على صدرها بالاسود ان "الله امرأة".

وتعمد نساء حركة "فيمن" الى اظهار صدورهن العارية للاعتراض على سياسات النظام الاوكراني السابق المقرب من الكرملين وكذلك ضد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والكنيسة الارثوذكسية.

وانتقل نشاطها الى اوروبا الغربية حيث تهاجم الكنيسة الكاثوليكية التي تتهمها بالرجعية في مجال حقوق المرأة.

وتعترض "فيمن" خصوصا على معارضة الكنيسة الكاثوليكية للإجهاض والمساكنة بدون زواج.