سيرينا وليامس تعود للملاعب من بوابة دورة أبوظبي الاستعراضية للتنس

ابوظبي - أعلن منظمو دورة أبوظبي الاستعراضية في التنس التي تقام الأسبوع المقبل، مشاركة الأميركية سيرينا وليامس التي ستعود للملاعب للمرة الأولى بعد غيابها منذ مطلع 2017 في إجازة أمومة.

وفي بيان الأحد، أكد منظمو دورة "مبادلة" التي تقام بين 28 كانون الأول/ديسمبر و30 منه، ان "حاملة 23 لقبا في بطولات الغراند سلام، سيرينا وليامس، ستعود للمنافسة بعد نحو عام بعيدا عن الملاعب".

وأوضح المنظمون ان الأميركية (36 عاما) ستخوض مباراة في اليوم الثالث من الدورة، ضد اللاتفية الشابة يلينا أوستابنكو حاملة لقب بطولة فرنسا المفتوحة، ثاني البطولات الأربع الكبرى.

وهي اول مرة تشارك فيها لاعبات في الدورة الاماراتية التي تحتفي هذه السنة بنسختها العاشرة، والتي تشكل عادة الانطلاقة الرسمية للموسم الجديد في التنس.

ونقل البيان عن سيرينا قولها "أنا سعيدة بالعودة الى أبوظبي للمرة الأولى منذ ولادة ابنتي في أيلول/سبتمبر".

أضافت "ان دورة مبادلة تشكل منذ مدة انطلاقة موسم كرة المضرب عالميا لدى الرجال، ويشرفني ان أعود وأكون أول إمرأة تشارك في هذا الحدث (...) أتطلع قدما للتواصل مع المشجعين قريبا جدا".

وكانت سيرينا أحرزت في كانون الثاني/يناير 2017 لقبها الثالث والعشرين في البطولات الكبرى، بفوزها في نهائي استراليا، أولى بطولات الغراند سلام، على شقيقتها فينوس، ما أتاح لها الانفراد بالرقم القياسي للألقاب الكبرى (مقابل 22 للالمانية المعتزلة شتيفي غراف).

الا ان المصنفة أولى عالميا سابقا، غابت عن الملاعب منذ ذلك الحين بسبب الحمل، ووضعت مولودتها الأولى في أيلول/سبتمبر.

أما أوستابنكو، فبرزت في كرة المضرب العالمية هذه السنة، وأحرزت باكورة ألقابها على ملاعب بطولة رولان غاروس الفرنسية، قبل ان تضيف اليه خلال الموسم لقب دورة سيول الكورية الجنوبية.

وقالت اللاتفية المصنفة سابعة عالميا حاليا "أنا متحمسة جدا للعب في أبوظبي (...) ستكون المرة الأولى التي تشارك فيها سيدات في هذا الحديث، وشرف كبير بالنسبة إلي ان أصبح جزءا من التاريخ بعدما تابعت هذه البطولة لسنوات".

أضافت، بحسب بيان الدورة، ان "الموسم الماضي كان رائعا فعلا بالنسبة إلي، وأتوق لمواصلة (ذلك) في بداية الموسم الجديد".

وكان الاسباني رافايل نادال الذي أنهى الموسم الماضي في صدارة تصنيف اللاعبين المحترفين، أعلن انسحابه من الدورة بسبب مخاوف بشأن لياقته البدنية، علما بأنه غاب عن بطولة الماسترز الختامية للموسم الماضي بسبب إصابة في الركبة.

وتشكل دورة أبوظبي الاستعراضية استعدادا لأول البطولات الأربع الكبرى لموسم كرة المضرب، أي استراليا المفتوحة، والتي من المقرر ان تقام بين 15 كانون الثاني/يناير المقبل و28 منه في ملبورن.