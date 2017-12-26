فوز مهم للهلال يقربه من الاهلي المتصدر

الرياض - حقق الهلال فوزا صعبا لكنه مهم على ضيفه التعاون 1-صفر الاحد على استاد الأمير فيصل بن فهد في الرياض في ختام منافسات المرحلة الخامسة عشرة من الدوري السعودي لكرة القدم.

وسجل ياسر الشهراني الهدف الوحيد في الدقيقة 55 فارتفع رصيد الهلال الى 30 نقطة واصبح على بعد نقطة من الاهلي المتصدر، وله مباراتان مؤجلتان مع الفيصلي الرابع والاتفاق الثالث عشر قبل الاخير.

في المقبل، وقف رصيد التعاون عند 17 نقطة وبقي في المركز التاسع بفارق الاهداف امام القادسية والفتح.

وسيطر الهلال على معظم مجريات الشوط الأول، وصوب مهند فلاته كرة قوية علت العارضة (8)، وأضاع السوري عمر خربين فرصة سهلة عندما وجد نفسه أمام المرمى لكنه تباطأ في التسديد ليبعد الدفاع الكرة (10)، وتصدى حارس التعاون المخضرم المصري عصام الحضري لانفراد سالم الدوسري (13).

وعلى عكس المجريات، كاد التعاون يخطف هدفا لولا براعة الحارس عبدالله المعيوف الذي تصدى لكرة السيراليوني الحاج كامارا (31) قبل أن يهدر زميله سعيد الدوسري فرصة هدف محقق عندما واجه المرمى وصوب الكرة فوق العارضة (35) .

وفي الشوط الثاني، نجح الهلال في افتتاح التسجيل إثر كرة عرضية استقبلها ياسر الشهراني ولعبها قوية داخل المرمى (55).

وكاد الهلال يضاعف النتيجة لولا براعة عصام الحضري الذي تصدى لكرة سالم الدوسري قبل ان يبعدها الدفاع عن منطقة الخطر (61)، تبادل بعد ذلك الفريقان الهجمات دون ان ينجحا في التسجيل.

وفي مباراة ثانية على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة، وواصل الفيحاء نتائجه المميزة وحقق فوزه الثالث تواليا عندما اسقط مضيفه الاتحاد بهدف سجله الكولومبي دانيا اسبريا (75).

ورفع الفيحاء رصيده إلى 19 نقطة وتقدم الى المركز الثامن، بقي الاتحاد خامسا وله 22 نقطة.