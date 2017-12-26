دربي ميلانو يخطف الأضواء في كأس ايطاليا

روما - تتجه الانظار الاربعاء الى ملعب "سان سيرو" في ميلانو يقام دربي الجارين ميلان وانتر ميلان في الدور ربع النهائي لمسابقة كأس ايطاليا لكرة القدم.

ويفتتح الدور ربع النهائي الثلاثاء بلقاء لاتسيو وصيف بطل النسخة الاخيرة مع ضيفه فيرونتينا، ويستكمل الثلاثاء المقبل بلقاء نابولي مع اتالانتا برغامو، ويختتم الاربعاء 3 كانون الثاني/يناير بدربي تورينو بين يوفنتوس حامل اللقب في الاعوام الثلاثة الاخيرة وتورينو.

وعلى الرغم من ان ميلان يحتل المركز الحادي عشر في الدوري فان مباريات الدربي اللومباردي تحفل دائما بالندية والاثارة والنتائج غير المتوقعة التي لا تستند الى عروض الفريقين وتألقهما في الدوري.

وتعتبر مباراة الاربعاء ثأرية بالنسبة لميلان الذي خسر امام جاره منتصف تشرين الاول/اكتوبر الماضي 2-3 في المرحلة الثامنة من الدوري، بيد ان مهمته لن تكون سهلة في ظل نتائجه المخيبة التي اطاحت بمدربه السابق فينتشنزو مونتيلا وتبدو في طريقها لازاحة خليفته لاعبه الدولي السابق جينارو غاتوزو.

ومنذ تعيينه اواخر تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، حقق غاتوزو فوزا واحدا مع ميلان مقابل تعادل واحد وخسارتين متتاليتين اخرها على ارضه صفر-2 امام اتالانتا اول من امس السبت.

في المقابل، يدخل انتر ميلان مواجهة الاربعاء بمعنويات مهزوزة عقب تعرضه لخسارتين متتاليتين في الدوري كلفته التنازل عن الصدارة.

وكان انتر ميلان قاب قوسين او ادنى من توديع المسابقة في الدور الثالث حيث احتاج الى ركلات الترجيح لتخطي عقبة فريق بوردينوني من الدرجة الثالثة.

الى ذلك، يسعى لاتسيو الى استغلال عاملي الارض والجمهور لمواصلة مشواره في المسابقة التي أخفق في الظفر بها الموسم الماضي بخسارته امام يوفنتوس في المباراة النهائية.

وتصالح لاتسيو مع جماهيره السبت بفوزه الكبير على ضيفه كروتوني 4-صفر معوضا خسارته على أرضه امام تورينو 1-3 في المرحلة قبل الماضية وتعادله أمام مضيفه اتالانتا برغامو 3-3.

وبدوره استعاد فيورتنينا نغمة الانتصارات بفوز خارج قواعده عندما تغلب على مضيفه كالياري 1-صفر يوم الجمعة الماضي.

ويحتل لاتسيو المركز الخامس في الدوري برصيد 36 نقطة مع مباراة مؤجلة، بفارق 10 نقاط امام فيورنتينا الثامن.