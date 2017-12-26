سيتي يحتفل بالاعياد بأحلى طريقة

لندن - يحتفل مانشستر سيتي بأعياد نهاية السنة بأحلى طريقة، فيما يتعين على مانشستر يونايتد وتشلسي نسيان الفرملة السابقة والعودة الى سكة الانتصارات في "البوكسينغ داي" غداة عيد الميلاد في المرحلة العشرين من الدوري الانكليزي لكرة القدم.

وحقق مانشستر سيتي المتصدر (55 نقطة) في المرحلة السابقة الفوز السابع عشر تواليا بقيادة مدربه الاسباني جوسيب غوارديولا، فيما تعادل يونايتد الثاني (42 نقطة) مع ليستر سيتي (2-2)، وتشلسي الثالث (39 نقطة) وحامل اللقب مع ايفرتون (صفر-صفر).

وسيحاول "ركاب المقصورة" الثانية في قطار الدوري الممتاز: ليفربول الرابع (35)، وتونتهام الخامس (34) ووصيف البطل، وارسنال السادس (بنفس الرصيد) القيام بما يلزم بدءا من هذه المرحلة لبقاء احد الفرق الثلاثة في قائمة "الاربعة الكبار" المؤهلة الى مسابقة دوري ابطال اوروبا.

- سيتي عصي على الهزيمة -

يبدو سيتي عصيا على الهزيمة قياسا على الاداء والنتائج الرائعة عندما يحل الاربعاء ضيفا على نيوكاسل الخامس عشر (18 نقطة)، لا سيما بعد الاستعراض الكبير والرباعية النظيفة في مرمى بورنموث الوافد الجديد السبت في المرحلة السابقة والتي جعلته يبتعد 13 نقطة عن جاره.

ويبدو رجال غوارديولا مصممين على كسر الرقم القياسي في عدد الانتصارات المسجلة في احدى البطولات الاوروبية الخمس الكبرى، لا سيما وان الاسباني هو نفسه صاحب هذا الرقم عندما قاد بايرن ميونيخ الالماني الى 19 انتصارا في 2014.

ولتحقيق هذا الهدف، يتعين على سيتي تخطي العقبة الاولى المتمثلة في نيوكاسل قبل مواجهة خصمين في متناول اليد نظريا اولهما كريستال بالاس السادس عشر في المرحلة الحادية والعشرين (نهاية الاسبوع الحالي) على ا ن يبدا السنة الجديدة 2018 في الاول من كانون الثاني/يناير ضد واتفورد العاشر.

في المقابل، يخشى مدربا يونايتد البرتغالي جوزيه مورينيو وتشلسي الايطالي انطونيو كونتي ان يمضيا يوم الميلاد الى جانب اللاعبين لتلقينهم الدروس في كيفية استعادة طريق الفوز بعد التعادل في المرحلة السابقة.

واثار تعادل ليستر في الوقت بدل الضائع حفيظة وغضب مورينيو الذي وصف اداء لاعبيه ب"الطفولي في مباراة من السهل الفوز بها".

لكن مهمة مورينيو ورجاله لن تكون سهلة في مواجهة الضيف بيرنلي، احد مفاجآت الموسم باحتلاله المركز السابع (32 نقطة).

وأكد لاعب الوسط الاسباني خوان ماتا صاحب ثنائية يونايتد في مرمى ليستر، أنه يتوقع ردا قويا على فقدان النقطتين عندما يواجه فريق "الشياطين الحمر" بيرنلي.

وقال "حصلنا على نقطة، لكن التعادل (مع ليستر) كان بطعم الهزيمة لاننا كنا قريبين من الفوز. كانت لدينا الفرصة لقتل المباراة وكانوا ناقصي الصفوف" في اشارة الى طرد لاعب الوسط الغاني دانيال امارتي في الدقيقة 73.

واضاف "علينا ان نحافظ على رباطة جأشنا. انها فترة الميلاد، وعلينا ان نلعب كل يومين او ثلاثة ايام. اننا غاضبون، لكن يجب ان نلتزم الهدوء ونفكر بالمباراة المقبلة وان ننهيها بشعور افضل".

بدوره، ينتظر تشلسي عودة الفارو موراتا بفارغ الصبر بعد غياب المهاجم الاسباني عن المباراة مع ايفرتون بسبب الايقاف، حيث يأمل كونتي ان يستعيد الفريق على ملعبه ستامفورد بريدج وزنه الهجومي والحاق الهزيمة بالضيف برايتون الوافد الجديد الى الدوري الممتاز وصاحب المركز الثاني عشر (21 نقطة).

- عين كاين على رقم قياسي -

تشتد المنافسة بين الفرق الثلاثة في الصف الثاني من اجل المقعد الرابع الاخير المؤهل الى دوري ابطال اوروبا، وستكون مباريات هذه الفرق في المراحل اللاحقة عبارة عن بطولة مصغرة بحد ذاتها.

واستطاع توتنهام بفوزه الكبير على بيرنلي (3-صفر) كسب نقطتين على حساب منافسيه ليفربول وارسنال اللذين تعادلا (3-3)، فاصبح على بعد نقطة من الاول وتقدم بفارق الاهداف على الثاني.

ويستضيف توتنهام ساوثمبتون الثالث عشر (19 نقطة)، وعين هدافه هاري كاين على تحقيق اكثر من الفوز والنقاط الثلاث... سجل كاين بثلاثيته في مرمى بيرنلي هدفه الـ 53 في مختلف المسابقات في عام 2017، وهو يريد التفوق على الارجنتيني ليونيل ميسي نجم برشلونة الاسباني، صاحب 54 هدفا.

والاهم بالنسبة الى كاين هو فض الشراكة مع منافسه على صدارة ترتيب هدافي الدوري الانكليزي المصري محمد صلاح (15 هدفا لكل منهما) الذي يستضيف فريقه ليفربول متذيل الترتيب سوانسي سيتي.

وحث مدرب ليفربول الالماني يورغن كلوب لاعبيه على ضرورة التركيز على الامال والطموحات الاوروبية، برغم الغيابات الكثيرة في صفوف الفريق "الاحمر" بدءا من القائد جوردان هندرسون الذي اصيب في المباراة ضد ارسنال، مرورا بالاسباني البرتو مورينو (وتر)، وانتهاء نايثانيال كلاين (ظهر).

وقال كلوب "علينا ان نتأهل الى دوري ابطال اوروبا, علينا ان ننهي الموسم في اعلى ترتيب ممكن. نتطلع الى المركز الثاني، الثالث او الرابع هذا الموسم. انه موقع رائع. هذا ليس حلما رائعا وانما موقع رائع. اننا نعمل من اجل هذا الهدف وعلينا ان نثبت ذلك".

وتوقع كلوب "باستثناء مانشستر سيتي وربما بنسبة اقل مانشستر يونايتد، لا يستطيع اي فريق آخر ان يأمل باحراز اللقب".

في المقابل، سيغيب عن ارسنال في الدربي اللندني مع مضيفه كريستال بالاس احدى اوراقه الرابحة والمتمثلة بالمهاجم الفرنسي اوليفييه جيرو الذي اصيب الثلاثاء في المباراة ضد وست هام (1-صفر) في فخذه الايمن، وسيغيب حسب صحيفة "ليكيب" المتخصصة "ستة اسابيع".

وفي المباريات الاخرى، يلعب الثلاثاء هادرسفيلد مع ستوك سيتي، وواتفورد مع ليستر سيتي، ووست بروميتش البيون مع ايفرتون، وبورنموث مع وست هام.