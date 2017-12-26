'التسرع' يفقد الأهلي نقطتين في الدوري المصري

القاهرة - سقط الاهلي حامل اللقب في فخ التعادل 1-1 الاثنين مع مضيفه وادي دجلة في المرحلة الخامسة عشرة من الدوري المصري لكرة القدم، مهدرا نقطتين ثمينتين في سعيه لاحتلال الصدارة، في نتيجة اعتبر مدرب الأهلي حسام البدري ان سببها "التسرع".

تقدم الاهلي عبر عبدالله السعيد (61 من ركلة جزاء)، وعادل وادى دجلة بواسطة أحمد الشناوي (62).

ورفع الاهلي رصيده الى 30 نقطة حافظ بها على المركز الثاني، بفارق 4 نقاط خلف الاسماعيلي الفائز على مصر المقاصة 4-1 السبت، بينما بات رصيد وادي دجلة 15 نقطة في المركز 14.

ونقل الموقع الالكتروني للأهلي عن البدري قوله ان الفريق "عانى من سوء التوفيق والتسرع، مما تسبب في التعادل مع فريق وادي دجلة"، معتبرا ان الأهلي "كان الفريق الأفضل في المباراة، والأكثر ضغطا (...) وكان يجب أن يترجم الضغط إلى أهداف".

وأجرى البدري تغييرات في تشكيلته لتعويض غياب النيجيري جونيور أغايي الموقوف وإصابة ثلاثي الدفاع سعد سمير ومحمد نجيب ورامي ربيعه. وعاد محمد الشناوي لحراسة المرمى عقب شفائه من الاصابة والمغربي وليد أزارو من الايقاف.

وجاءت بداية المباراة هادئة من الفريقين، وشهدت استحواذا وسيطرة للاعبي الاهلي على منطقة الوسط ومحاولات هجومية دون خطورة على مرمى وادى دجلة الذي تراجع لاعبوه للدفاع المنظم بتعليمات من مديره الفني طارق يحيى، مع الاعتماد على الهجمات المرتدة.

ومن ابرز فرص الشوط الاول، هجمة منظمة للاهلي تنتهي بتسديدة للسعيد من داخل منطقة الجزاء بجوار القائم الايمن لمرمى محمد عبد المنصف في الدقيقة 16، قبل ان ينقذ الشناوي مرماه من فرصة خطرة لدجلة بتصديه لانفراد محمد شريف من هجمة مرتدة (24).

وضغط الأهلي في الشوط الثاني سعيا الى التقدم مع تألق الحارس عبد المنصف في الزود عن مرماه. وفى الدقيقة 54، أنقذ القائم الايمن لمرمى الشناوي كرة من محمد شريف.

وتقدم الاهلي في الدقيقة 61 حين احتسب الحكم جزاء اثر عرقلة أزارو، انبرى لها السعيد وسدد الكرة على يسار عبدالمنصف.

الا ان وادي دجلة أدرك التعادل بعد دقيقة واحدة بكرة قوية لأحمد الشناوي على يمين الحارس محمد الشناوي.

الى ذلك، تعادل طلائع الجيش سلبا مع ضيفه الاتحاد السكندري.

وبهذه النتيجة، رفع الطلائع رصيده الى 16 نقطة في المركز الثالث عشر، والاتحاد إلى 14 نقطة في المركز الرابع عشر.