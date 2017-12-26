صلاح يريد الفوز بالألقاب في انكلترا

ليفربول - أعرب المصري محمد صلاح عن أمله في مساعدة ناديه ليفربول الانكليزي لكرة القدم، على وضع حد لانتظار دام خمس سنوات من دون إحراز اي لقب، بعد بداية قوية لموسمه الأول على ملعب أنفيلد.

وسجل صلاح (25 عاما) الذي انضم الى ليفربول في صيف 2017 قادما من روما الايطالي، 21 هدفا لفريق "الحمر" في مختلف المسابقات، وهو يتشارك صدارة ترتيب هدافي الدوري الانكليزي الممتاز مع مهاجم توتنهام هاري كاين (15 هدفا لكل منهما).

وقال صلاح الذي ساهم في تأهل منتخب مصر الى مونديال 2018 في روسيا للمرة الأولى منذ 1990، لشبكة "سكاي سبورتس" الانكليزية الاثنين "أريد الفوز بالالقاب هنا. اتيت الى هنا لاحراز الألقاب... للفوز بشيء ما للنادي، لنا وللمشجعين".

أضاف "أريد الفوز بشيء ما هنا. اننا نعمل بجد كل يوم من اجل الفوز بشيء ما. انا متأكد من اننا سنحقق ذلك هذه السنة".

ويعد صلاح أحد المفاتيح الهجومية "الرباعية" لليفربول، الى جانب البرازيليين فيليبي كوتينيو وروبرتو فيرمينو والسنغالي ساديو مانيه.

ولم يحرز ليفربول، بطل أوروبا خمس مرات، اي لقب منذ تتويجه بكأس رابطة الاندية الانكليزية عام 2012، وهو يحتل المركز الرابع حاليا في الترتيب ومرشح لاضافة ثلاث نقاط جديدة الثلاثاء على حساب صاحب المركز الاخير ضيفه سوانسي سيتي.

وبلغ ليفربول ثمن نهائي دوري أبطال اوروبا حيث سيواجه بورتو البرتغالي ذهابا وايابا من اجل مقعد في ربع النهائي.