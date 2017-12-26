روسيا تؤسس لوجود عسكري دائم في سوريا

موسكو - نقلت وكالة الإعلام الروسية عن وزير الدفاع سيرغي شويغو قوله الثلاثاء إن روسيا بدأت التأسيس لوجود دائم لها في قاعدتيها الجويتين بسوريا في طرطوس وحميميم.

قال شويغو في اجتماع بوزارة الدفاع الثلاثاء إن "القائد العام (للقوات المسلحة الروسية) صدق الأسبوع الماضي على هيكل وقوام كوادر القاعدتين الأساسيتين في طرطوس وحميميم. وبدأنا بتشكيل مجموعة قوات دائمة هناك".

وأشار شويغو إلى أن العملية العسكرية في سوريا لمحاربة الإرهابيين "إحدى المهام الرئيسية التي كانت تقوم بها القوات المسلحة (في عام 2017)، وخاصة القوات الجوية الفضائية والشرطة العسكرية وقوات مشاة البحرية ووحدات الطيران بدون طيارين والأسطول، أي جميع القوات التي شاركت في العملية بشكل أو بآخر".

وكان النواب الروس قد صادقوا الخميس على اتفاق يقضي بتوسيع المنشآت المرفئية العسكرية الروسية في طرطوس في شمال غرب سوريا التي ستصبح قاعدة بحرية روسية دائمة.

وبدأت روسيا في 30 أيلول/سبتمبر 2015 تدخلا عسكريا في سوريا دعما لنظام الرئيس باشر الأسد، ودعمت قواته جويا ما قلب المعادلة وأجاز لها السيطرة على مدينة تدمر الأثرية وطرد الفصائل المعارضة من معقلها في حلب.

وفي مطلع أيلول/سبتمبر أمر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بسحب "جزء كبير" من القوة الروسية في سوريا بعد أيام على إعلان موسكو عن "التحرير الكامل" لهذا البلد من تنظيم الدولة الإسلامية.

لكنه أوضح أن قاعدة حميميم الجوية الروسية في اللاذقية وقاعدة طرطوس البحرية ستبقيان عاملتين.

وسحبت روسيا بشكل خاص وحدات جوية وأطباء عسكريين وكتيبة من الشرطة العسكرية وكذلك 36 طائرة وأربع مروحيات كما نقلت عنه الوكالات الروسية.

وبدأ الجيش الروسي في 12 ديسمبر/كانون الأول انسحابا جزئيا لقواته من سوريا إثر إعلان بوتين.

وفي 11 ديسمبر/كانون الأول وفي طريقه للقيام بزيارة إلى مصر وتركيا، توقف الرئيس الروسي بشكل مفاجئ في قاعدة حميميم الروسية في سوريا وذلك في أول زيارة منذ اندلاع النزاع السوري قبل ست سنوات.

وتعمل في البحر الأبيض المتوسط مجموعة من سفن الأسطول البحري الحربي الروسي، تضم نحو 10 سفن وغواصات، بما فيها تلك التي أطلقت صواريخ "كاليبر" على مواقع تنظيم الدولة الإسلامية في سوريا.