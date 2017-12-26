روسيا تعرض الوساطة بين كوريا الشمالية وأميركا

موسكو - قال الكرملين الثلاثاء إن روسيا مستعدة للعب دور الوسيط بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة إذا قبل الطرفان ذلك.

وتدعو موسكو الطرفين منذ وقت طويل لإجراء مفاوضات بهدف تخفيف التوتر الذي تثيره برامج كوريا الشمالية الصاروخية والنووية المستمرة رغم قرارات تصدر عن مجلس الأمن الدولي منذ سنوات.

وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف خلال مؤتمر صحفي عبر الهاتف "استعداد روسيا لتمهيد الطريق من أجل نزع فتيل التوتر واضح".

ودعا وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف الاثنين واشنطن وبيونغيانغ لبدء مفاوضات قائلا إن روسيا مستعدة لتسهيل مثل هذه المحادثات.

وقال دبلوماسيون أميركيون إنهم يسعون للتوصل إلى حل دبلوماسي لكن الرئيس الأميركي دونالد ترامب قال إنه يجب على بيونغيانغ التعهد بالتخلي عن أسلحتها النووية قبل بدء أي محادثات.

وصوت مجلس الأمن الدولي بالإجماع على فرض عقوبات على كوريا الشمالية الجمعة بسبب أحدث تجاربها لإطلاق صاروخ باليستي عابر للقارات. ووصفت كوريا الشمالية الخطوة بأنها عمل من أعمال الحرب يصل إلى حد فرض حصار اقتصادي كامل عليها.

وأيدت الصين، الحليف الكبير الوحيد للشمال، وروسيا أحدث جولة من العقوبات بينما دعت المتحدثة باسم الخارجية الصينية هوا تشون ينغ الاثنين لبذل جهود من أجل تخفيف التوتر.

وتهدف العقوبات إلى الحد من حصول كوريا الشمالية على المنتجات البترولية والنفط الخام ومكاسبها من تحويلات مواطنيها العاملين بالخارج.

وأصدرت بكين الثلاثاء بيانات جمركية تشير إلى أن الصين لم تصدر أي منتجات نفطية لكوريا الشمالية في نوفمبر تشرين الثاني لتذهب فيما يبدو أبعد من عقوبات الأمم المتحدة.

وأظهرت بيانات الإدارة العامة للجمارك أن الصين، وهي مصدر كوريا الشمالية الوحيد للوقود، لم تصدر أي بنزين أو وقود طائرات أو وقود ديزل إلى جارتها الشهر الماضي.

كما لم تستورد الصين خام الحديد أو الفحم أو النحاس من كوريا الشمالية في الشهر ذاته.

وفي توقعاتها لعام 2018 قالت وزارة الوحدة في كوريا الجنوبية إنها تعتقد أن الشمال سيجد في نهاية المطاف طريقا للتخفيف من أثر العقوبات.