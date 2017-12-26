'ملك الموت'.. سفاح نشر الذعر في نفوس التونسيين

تونس - يلعب النجم الشاب أحمد الأندلسي دور البطولة في الفيلم التونسي الجديد "ملك الموت" للمخرج الواعد كريم بن رحومة.

وتألق الاندلسي مؤخرا في أدوار الشر والاثارة والعنف وحصد اعجاب الجمهور التونسي بعد نجاح دوره في المسلسل الرمضاني الاخير "أولاد مفيدة".

ولعب الاندلسي دور رجل ثري ينتقم من خيانة خطيبته له بقتلها والتنكيل بجثتها.

والفيلم الجديد مقتبس من قصة واقعية حدثت في محافظة تونسية.

والقصة تتمحور حول رجل يدعى الناصر الدامرجي قتل العديد من الاطفال بطرق شنيعة ومروعة واطلقت عليه الصحافة التونسية وقتها لقب "سفاح نابل".

وكان الناصر الدامرجي اخر سجين طبق عليه حكم الاعدام سنة 1994.

والدامرجي تزوج في سن الـ40 سنة من فتاة من محافظة سليانة التونسية تبلغ من العمر 17 سنة، لكنهما انفصلا بسبب ممارساته الجنسية الغريبة.

واقدم بعدها الجاني على تعذيب وقتل 14 طفلا بعد الاعتداء عليهم جنسيا.

وقرر المخرج كريم بن رحومة، تسليط الضوء على سيرة قاتل ادخل الرعب والفزع في نفوس التونسيين، وخلق حالة من الذعر لدى الاطفال والكبار على حد السواء.

ورحب بطل الفيلم الجديد أحمد الأندلسي الذي يجسد شخصية الناصر الدامرجي او سفاح نابل، بفكرة الفيلم خاصة أنه لم يسبق وأن تم انجاز عمل عن هذه الشخصية المركبة.

وافاد أحمد الأندلسي انه تم ايقاف التصوير في الوقت الراهن على ان يتم استئنافه قبل شهر رمضان القادم، حيث تتطلب الشخصية المحورية تغيرات على مستوى الشكل، وهو ما يصعب تنفيذه في الوقت الراهن نتيجة انشغاله بتصوير دوره في المسلسل التاريخي الجديد المقرر عرضه في شهر الصيام "علي بن غذاهم".

وافادا الاندلسي ان العمل سيكون جاهزا في نهاية سنة 2018، كما اشار الى أن الفيلم لن يولد من فراغ حيث انجز الفريق دراسة كاملة حول الشخصية المحورية منذ ولادتها الى حين اعدامه سنة 1994.

وقال الاندلسي أنه لم يتردد للحظة في قبول الدور، لأن الفيلم لن يقوم بتخليد الشخصية او الدفاع عنها لكسب التعاطف الشعبي معه، بل على العكس من ذلك فالعمل السينمائي سيركز على الصورة الوحشية لشخص تجرد من آدميته من أجل اشباع رغبته وشهوته الغريزية وعمد بعدها الى كتم أنفاس الاطفال الابرياء.