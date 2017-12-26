فنانو الراب يناصرون حق السعوديات في قيادة السيارات

الرياض - يتجه مجموعة من مغني الراب في السعودية للتغلب على منتقدي الأمر الملكي الذي يسمح للنساء بقيادة السيارات في البلاد.

وينهي الأمر الذي أصدره الملك سلمان بن عبدالعزيز في سبتمبر/أيلول من هذا العام تقليدا محافظا يعتبره ناشطون حقوقيون بمثابة رمز لقمع المرأة في المملكة العربية السعودية.

لكن القرار كان له منتقدون عبر بعضهم عن رأيه من خلال وسائل التواصل الاجتماعي وغيرها من المنصات.

واستلهم مغني الراب السعودي الشاب حسن عسيري (27 عاما) من ردود الفعل المنتقدة للأمر الملكي أحدث أغنية له وعنوانها "لن تقودي" والتي يرد بها على منتقدي الأمر.

وقال عسيري "معروف إنه المرأة لما تخوض أي تجربه تنجح ولله الحمد، بس لو يعطوا ثقة شويتين. السعودية والمرأة السعودية الكل ح يتطور".

وعادة ما يناقش عسيري ومجموعته الغنائية ثوغز يونيت (ThUgZ uNiT) قضايا اجتماعية في المملكة بينها مشكلة البطالة وحقوق النساء وتعاطي المخدرات. لكن في أغنيتهم الأخيرة شعر المغنون بضرورة أن يصبح صوت المرأة مسموعا فطلبوا من مغنية راب تدعى مروة (22 عاما) بأن تشاركهم في الغناء بأغنية لن تقودي.

وأضاف عسيري "اسم العمل (الأغنية) لن تقودي، والمقصود بهم الناس المعارضين لسواقة المرأة، وأنا أضفت العنصر النسائي عشان يرد على الناس المعارضين وتقول لهم: سأقود، سأقود بإذن واحد أحد، إن شاء الله".

وتحمست مروة، التي تأمل أن تحقق شهرة عالمية كمغنية راب، عندما علمت أن الأغنية عن حق المرأة في قيادة السيارات.

وقالت مروة، وهي مغنية راب مبتدئة اسمها الفني (High End)، "والله حبيت أشارك بالعمل هذا لأنه أنا أساسا أحب فن الراب. فلما سمعت إن زميلي حسن قاعد يحضر للأغنية هذه، والأغنية كانت عن قيادة المرأة فتحمست للأغنية ولأنها طبعا قضية المرأة السعودية (قيادة السيارات) في الوقت الحالي، فحبيت صوتي يمثل صوت كل بنت سعودية".

وأضافت "ليش لأ ؟ فن عالمي وراقي(الراب) والمرأة السعودية بإمكانها تبدع في مجالات كثيرة، الراب شي جميل وإن شاء الله بأوصل للعالمية".

ولطالما تعرضت السعودية لانتقادات باعتبار أنها الدولة الوحيدة في العالم التي تمنع النساء من قيادة السيارات.

ونظمت ناشطات في مجال حقوق المرأة حملات على مدى أكثر من ربع قرن من أجل السماح للنساء بقيادة السيارات، وتسببت الاحتجاجات في تعرضهن للاعتقال والمضايقات.

وأشاد بعضهن بالأمر الملكي برفع الحظر على قيادة السيارات باعتباره انتصارا.

والسماح بقياد النساء للسيارات في السعودية يأتي في إطار رؤية 2030 التي تسعى لتنفيذ إصلاحات منها تحقيق تنوع اقتصادي وزيادة الصادرات غير النفطية التي لا يمكن تحقيقها إلا من خلال الصناعة وكذلك تحقيق انفتاح في نمط حياة السعوديين وتشجيع السعوديين على إنفاق أموالهم داخل البلاد من خلال استثمارات قوية في قطاعات السياحة والترفيه.