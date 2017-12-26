تلقيح الأمهات ضد حمى الضنك يحصن أطفالهن أيضا

سنغافورة - أظهرت دراسة حديثة أن تحصين السيدات بلقاح حمى الضنك المعتمد يمكن أن يحمي الأم وطفلها من المرض.

الدراسة أجراها باحثون بكلية الطب جامعة سنغافورة الوطنية ونشروا نتائجها في العدد الأخير من دورية الجمعية الأميركية لتقدّم العلوم.

وأجرى الباحثون دراستهم لاختبار فاعلية أول لقاح لحمى الضنك يحمل اسم "DENVax-Dengvaxia" تم طرحه في الأسواق مطلع 2016.

واستخدم الباحثون نماذج من الفئران الإناث المعرضة لخطر الإصابة بحمى الضنك، وحصنوا باللقاح، مقابل فئران أخرى لم تحصل على اللقاح.

ووجد الباحثون أن الفئران الإناث التي حصلت على اللقاح، اكتسبت حماية ضد المرض، ومررت تلك الحماية لصغارها.

وقال الباحثون إن نتائج دراستهم تشير إلى أن لقاح حمى الضنك، الذي يحفز استجابة جهاز المناعة ضد المرض، يمكن أن يوفر حماية أفضل وأوسع نطاقًا لأطفال الأمهات اللاتي حصلن على اللقاح المضاد للمرض.

ويستهدف اللقاح الأشخاص المعرضون لخطر الإصابة بحمى الضنك، وتتراوح أعمارهم بين 9 سنوات إلى 45 سنة، ويعيشون في المناطق الموبوءة بالمرض.

وتنتقل فيروسات حمى الضنك إلى الإنسان عن طريق لدغة بعوضة "الزاعجة" ويكتسب البعوض الفيروس عادة عندما يمتصّ دم أحد المصابين بالعدوى، وبعد مرور فترة الحضانة التي تدوم 8-10 أيام، يصبح البعوض قادرًا، أثناء لدغ الناس وامتصاص دمائهم، على نقل الفيروس طيلة حياته.

وتتميز أعراض المرض، بالحمى والصداع الشديد وآلام المفاصل والعضلات وآلام العظام، والألم الشديد وراء العينين ونزيف خفيف، مثل نزيف الأنف.

وبحسب إحصائيات منظمة الصحة، فإن حمى الضنك يصيب نحو 390 مليون شخص سنويًا، ويقتل أكثر من 22 ألف شخص حول العالم سنويًا، غالبيتهم من الأطفال، ويظهر المرض في المناطق المدارية وتحت المدارية في قارات أمريكا الجنوبية وإفريقيا وآسيا، ومن الممكن أن يهدد المرض 2.5 مليار نسمة.

ولا توجد أدوية محددة للمرض الذي يظهر في أكثر من 100 بلد حول العالم، وعادة ما تتلاشى أعراضه من تلقاء نفسها في غضون 14 يومًا من الإصابة، وهناك عدد قليل جدًا من المصابين تتطور حالتهم، وقد تهدد مضاعفات المرض حياتهم.