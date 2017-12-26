علاوي يدعو لاحتواء الأكراد في خضم أزمة مع بغداد

الرياض – أكد اياد علاوي نائب الرئيس العراقي على ضرورة احتواء الأكراد وليس طردهم، في اشارة إلى الأزمة الأخيرة بين بغداد واربيل على خلفية اجراء كردستان العراق استفتاء على الانفصال في 25 سبتمبر/ايلول قابلته بغداد بإجراءات عقابية عزلت الاقليم.

وشدد علاوي في مقابلة مع صحيفة الرياض السعودية على أهمية استمرار الحوار مع أربيل منتقدا في الوقت ذاته الاجراءات العقابية التي اتخذتها الحكومة الاتحادية بحق الاقليم المتمتع بالحكم الذاتي.

وقال انه ناقش مع الرئيس العراقي فؤاد معصوم (كردي) ونائبه نوري المالكي أبرز الملفات ومنها ملف اخلاف بين بغداد وأربيل، مضيفا "أنا ضد تهميش أي عراقي بغض النظر عن خلفية الدين أو الطائفة أو القومية، العراق يجب أن يكون دولة مواطنة، دولة مدنية يتمتع بها الجميع بالعدل والمساواة ولا نستثني إلا من خرج عن مألوفات المجتمع ومن التحق بالإرهاب أو دعمه".

وأشار إلى أن الاجتماع شدد على ضرورة احتواء الأكراد وليس طردهم، مؤكدا أنهم مكون حيوي من الشعب العراقي.

وتابع "نحن حريصون على استئناف الحوار وعودة الكرد، يجب ألا يعاقب الشعب الكردي بل يجب أن يُضم بالكامل إلى العراق الموحد بانفتاح وبدراية وبمحبة وأخوة هذا هو الذي يجب أن يحصل".

وأظهرت تصريحات علاوي وجود خلاف مع رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي حول الاجراءات التي اتخذتها بغداد في مواجهة نتائج استفتاء الانفصال.

وقال نائب الرئيس العراقي "أنا طرحت رؤيتي التي أيدها الكرد وطيف واسع من الشعب العراقي والكثير من الأخوة والقادة العرب وقد تكلمت مع قادة عرب أبدوا تأييدهم لمبادرتي وكيف يمكن أن يكون الحل"، مضيفا "أحد القادة العرب استجاب لطلبي بأن يدعو العبادي والبارزاني (مسعود البارزاني رئيس اقليم كردستان العراق) بعيدا عن الإعلام للجلوس على طاولة عشاء مشتركة لمناقشة الأمر وقد وافق البارزاني على ذلك، لكن رئيس الحكومة حيدر العبادي لم يوافق".

واعتبر علاوي أنه ثمة تضييق من قبل بغداد على الأكراد رغم ترحيب اربيل بقرار المحكمة الاتحادية بإلغاء الاستفتاء ونتائجه، مشيرا أيضا إلى أنه تلقى رسالة ايجابية وواضحة من رئيس اقليم كردستان العراق بعد يوم من الاستفتاء.

وقال "يفترض بالأخ الكبير (بغداد) أن يبادر إلى ضم كل المحافظات إلى صدره وأن يعمل على عودة الألفة والمحبة والأخوة لكل العراق والعراقيين".