الأب الروحي لـ'توم وجيري' إلى المأوى الأخير

كاليفورنيا - توفي الأميركي بوب غفنيز مصمم الرسوم المتحركة الشهيرة "توم وجيري" ومصمم أشهر الشخصيات الكرتونية عن عمر يناهز 99 عاماً.

وقام غفنيز طوال حياته المهنية، التي دامت أكثر من 60 عاما، بتصميم أبرز الشخصيات الكرتونية مثل "توم وجيري" و"البطة دافي" و"ألفين أند ذا شيبمانكس" و"باباي"، فضلا عن تصميم شخصية "باغز باني" الشهيرة.

وبدأ غفنيز حياته المهنية في ديزني عام 1937، حيث أصبح مشهورا بعمله على شخصية "دونالد داك" و"بياض الثلج".

وانضم بعد ذلك إلى "وارنر بروس" في عام 1940، حيث أصبح مشهورا بتصميمه شخصية "باغز باني".

ووصفت الشخصيات الكرتونية آنذاك بأنها "لطيفة جدا" وغير مناسبة لكي تنتجها أي شركة، لكن إعادة تصميمه لسلسلة الرسوم المتحركة "لوني تيونز"، جعله اسما مشهورا في هذه الصناعة.

وقد خدم غفنيز في الجيش الأميركي خلال الحرب العالمية الثانية قبل أن يعود إلى عالم تصميم الرسوم المتحركة.

وكشفت ابنته عن وفاته في 14 ديسمبر/كانون الاول في بوربانك، كاليفورنيا، وكان سبب الوفاة فشلا تنفسيا حادا.

وسلسلة توم وجيري شكلت جزءا من ذاكرة أجيال منذ عام 1940 حيث أنتجت أول حلقة من مجموعة تتكون من 161 حلقة من رسوم متحركة كرتونية كوميدية، وحازت على جوائز الأوسكار.

وتظهر الحلقات الشهيرة صراعا بين القط توم والفأر جيري، ويتناول موضوعها محاولات دائمة للقط توم للامساك بجيري كي يعده كوليمة لكن جيري يهرب دائماً ويراوغه ويقوم باستفزازه ويقع توم دائماً في مآزق ويصطدم أحياناً بمنزل الكلب سبايك (وهو أحد شخصيات المسلسل) أو يقوم بكسر أثاث المنزل.