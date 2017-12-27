   
 
 

First Published: 2017-12-27

خطوة ليبية هامة نحو المصالحة الاجتماعية
 

حكومة الوفاق تعلن أن العائلات النازحة من بلدة تاورغاء بعد الإطاحة بنظام القذافي سيسمح لها بالعودة إلى ديارها في فبراير.
 

ميدل ايست أونلاين

النازحون يعيشون في فقر داخل مخيمات

طرابلس - قالت الحكومة الليبية المدعومة من الأمم المتحدة إن العائلات التي نزحت من بلدة تاورغاء التي تعرضت للنهب بعد الإطاحة بمعمر القذافي عام 2011 سيسمح لها بالعودة إلى ديارها في فبراير/شباط وذلك بعد مفاوضات استمرت لأكثر من عام.

وسيكون الاتفاق حال تنفيذه بمثابة خطوة نحو المصالحة في ليبيا المقسمة بين فصائل متنافسة ومجتمعات وقبائل وحكومتين منذ عام 2011.

وتعرض سكان تاورغاء للطرد على يد معارضين سابقين للقذافي في عام 2011 ردا على استخدام القذافي للمنطقة كنقطة انطلاق لشن هجمات على مدينة مصراتة الواقعة بغرب البلاد خلال الانتفاضة.

ويعيش النازحون في فقر داخل مخيمات وفي مناطق إيواء في أنحاء ليبيا ومنعوا من العودة لديارهم. وواجه هؤلاء النازحون انتهاكات واعتقالات تعسفية منذ أن ظهرت تسجيلات مصورة تشير إلى انضمام بعضهم إلى قوات القذافي عام 2011.

وقال فائز السراج رئيس وزراء الحكومة الليبية في طرابلس في بيان "في إطار الجهود المبذولة لتحقيق المصالحة الوطنية والخروج بالبلاد من الأزمة الراهنة ووضع أسس بناء دولة القانون والمؤسسات، أعلن عن موعد بدء عودة أهالي تاورغاء إلى مدينتهم في الأول من شهر فبراير/شباط المقبل ووضع آلية لتنفيذ هذا الاتفاق".

وأصبحت تاورغاء الواقعة إلى الشرق من مصراتة بلدة مهجورة منذ أن نهبتها قوات مصراتة عام 2011. وقالت منظمة هيومن رايتس ووتش على موقعها إن نحو 40 ألف شخص نزحوا من البلدة.

وقالت الحكومة الليبية إنها ستدفع تعويضات لأقارب الأشخاص الذين قتلوا وللذين اعتقلوا أو جرحوا أو دمرت منازلهم في الصراع.
 

السيسي يوجه باستمرار المفاوضات لحل الخلافات حول سد النهضة

تركيا وتونس توقعان 4 اتفاقيات اقتصادية وعسكرية

رايتس ووتش تتهم مقاتلين أيزيديين بإعدام مدنيين بالموصل

واشنطن ترجح بقاء ألف جهادي في العراق وسوريا

'مدونو اليوتيوب' يربكون السلطات مع كشف الوضع المتأزم بالجزائر

خطوة ليبية هامة نحو المصالحة الاجتماعية

لا تأجيل للانتخابات البرلمانية والمحلية بالعراق

تركيا تعيد ترميم ميناء سواكن السوداني احياء لمجد مفقود

سلطات كردستان العراق تواجه تهم اعتقال مئات المتظاهرين

علاوي يدعو لاحتواء الأكراد في خضم أزمة مع بغداد

الإعدام لستة أشخاص بتهم تتعلق بالإرهاب في البحرين

أعداد اللاجئين السوريين بلبنان تنزل لأقل من مليون

اقتراح مصري بمشاركة البنك الدولي في مفاوضات سد النهضة

بنغازي تنظم مؤتمرا دوليا لاعادة الاعمار

45 عسكريا ومدنيا يقضون بهجمات على الحويجة العراقية بعد تحريرها

مصر تعدم 15 شخصا مدانا بارتكاب أعمال إرهابية

إيران تتقدم بميليشياتها في سوريا نحو حدود لبنان وإسرائيل

 
>>