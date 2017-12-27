قمة مرتقبة بين النصر والاهلي في الدوري السعودي

الرياض - يستضيف النصر الثالث الأهلي المتصدر الجمعة على استاد الملك فهد الدولي بالرياض في قمة مباريات المرحلة السادسة عشرة للدوري السعودي لكرة القدم.

ويتصدر الاهلي الترتيب برصيد 31 نقطة، بفارق نقطة واحدة أمام الهلال (له مباراتان مؤجلتان) حامل اللقب الذي يحل ضيفا الجمعة على أحد، ويأتي النصر ثالثا وله 24 نقطة، بفارق الاهداف أمام الفيصلي الذي يلتقي الاتحاد الخميس ايضا.

ساءت نتائج النصر في المراحل الأربع الأخيرة، إذ تعادل في مباراتين وخسر في مثلها، آخرها أمام الاتفاق الذي يصارع من أجل البقاء.

يعاني النصر من مشاكل عدة أبرزها الفراغ الإداري منذ أكثر من شهر، فضلا عن المشاكل المالية التي تهدد مسيرته في كل موسم، لكن المدرب الأرجنتيني غوستافو كونتيروس يعمل على تهيئة اللاعبين معنويا وتجهيزهم فنيا لاستعادة الانتصارات والحفاظ على أمل للمنافسة على اللقب أو على الأقل مركز الوصافة.

يبرز في الفريق لاعبون من أمثال وليد عبدالله وإبراهيم غالب ويحيى الشهري والبرازيليين برونو أوفيني وليوناردو بيريرا والمغربي محمد فوزير، بينما يفتقد لجهود خالد الغامدي وعوض خميس بداعي الإصابة، وعمر هوساوي وشايع شراحيلي بسبب الإيقاف، واحمد الفريدي المشارك مع المنتخب في كأس الخليج بالكويت، وسامي النجعي وفهد الجميعة الموجودين مع المنتخب الأولمبي.

من جهته، استعاد الاهلي توازنه بفوزه في مباراتيه الاخيرتين على الاتفاق والفتح، ويتطلع لاستغلال ظروف مضيفه والعودة بالعلامة الكاملة للاحتفاظ بالصدارة على أمل تعثر الهلال في مباراتيه المؤجلتين.

ومع أن الفريق يفتقد عددا من لاعبيه أمثال هدافه السوري عمر السومة وقائده الدولي تيسير الجاسم بسبب الإصابة والنيجيري غودفري أوبوابونا وحسين المقهوي وعلي الزبيدي بداعي الإيقاف والبرازيلي ليوناردو سوزا المتغيب عن التدريبات، فضلا عن وجود سلمان المؤشر وصالح العمري مع الأخضر في "خليجي 23"، فانه يملك لاعبين مميزين أمثال محمد العويس ومعتز هوساوي ومنصور الحربي وسعيد المولد ووليد باخشوين ومهند عسيري والبرازيلي كلاوديمير دي سوزا واليوناني فيتفا.

ويبحث الهلال عن فوز جديد عندما يحل ضيفا على أحد الثاني عشر برصيد 14 نقطة والذي لم يخسر مدربه الجزائري نبيل نغيز في آخر ست مباريات سوى في مرة واحدة، كانت أمام الشباب في المرحلة قبل الماضية.

وتفتتح المرحلة الاربعاء بلقاء البطين مع الشباب، ويلتقي الخميس ايضا الرائد مع الفتح، والجمعة التعاون مع الفيحاء. وتأجلت مباراة القادسية والاتفاق الى 21 شباط/فبراير.