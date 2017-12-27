الاصابة تحرم تسونغا من المشاركة في دورة الدوحة للتنس

باريس - اعلن منظمو دورة الدوحة الدولية للتنس الثلاثاء ان الفرنسي جو ويلفريد تسونغا، بطل 2012، لن يشارك في نسخة 2018 التي تقام بين الاول والسادس من كانون الثاني/يناير بسبب اصابة في رسغ يده.

وقال المغربي كريم العلمي مدير الدورة على الموقع الرسمي "للاسف، المصنف 15 في العالم الفرنسي جو ويلفريد تسونغا لا يستطيع ان ينضم الينا هذا العام".

وشارك تسونغا مرات عدة في دورة الدوحة واحرز لقبها مرة واحدة عام 2012 بفوزه في النهائي على مواطنه غايل مونفيس.

وغاب تسونغا عن دورتي بكين وشنغهاي الصينيتين في النصف الاول من تشرين الاول/اكتوبر الماضي بسبب آلام في الركبة اليمنى، عاد بعدها للمشاركة في دورة انفير البلجيكية وفاز باللقب، ثم بلغ نهائي دورة فيينا.

كما شارك الفرنسي في مباريات الفردي في نهائي مسابقة كأس ديفيس وساهم في احرز بلاده اللقب على حساب بلجيكا.

ومن المقرر ان يشارك تسونغا في بطولة استراليا المفتوحة، اول البطولات الاربع الكبرى، التي تنطلق في 15 كانون الثاني/يناير على ملاعب ملبورن.