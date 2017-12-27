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'دائرة العذاب' .. تبني عوالمها من الواقعي والمتخيل

 

مجموعة المغربي نزار القريشي تتسع لتشمل عشرة نصوص قصصية تتميز بلغة تصويرية دقيقة وأنيقة، ماكرة وساخرة أحيانا.

 

ميدل ايست أونلاين

يستمد ألفباء الكتابة من أفقه الخاص

تطوان (المغرب) ـ عن مطبعة الخليج العربي بتطوان، صدرت للقاص والكاتب المغربي نزار القريشي مجموعة قصصية جديدة بعنوان "دائرة العذاب"، ضمن منشورات سنة 2017.

وتتسع دائرة العذاب لتشمل عشرة نصوص قصصية، تبني عوالمها من الواقعي والمتخيل، بلغة تصويرية دقيقة وأنيقة، ماكرة وساخرة، أحيانا. وقد استطاع نزار القريشي أن يسبر الأعماق النفسية والذهنية لشخصياته وكائناته القصصية. وهذا ما جعل كائنات نزار القريشي كائنات مثيرة، وجديرة بالتعرف إليها من خلال قراءة هذه المجموعة القصصية الثانية في تجربة الكاتب، بعد مجموعته الأولى "الحياة في زمن الرصاص".

وقدم الكاتب المغربي حسن بيرش لهذه المجموعة القصصية الجديدة "دائرة العذاب"، وهو يصف نزار القريشي بالمبدع صاحب "القلم الرشيق"، مشيرا إلى أن القريشي إنما "يستمد ألفباء الكتابة من أفقه الخاص، يتعاطى لغة تقول نفسها في منأى عن المعمم. ويتغيا عمق الأشياء، فتجيء كتاباته السياسية والأدبية حاملة سيماء التفرد، ومنتجة لجوهر شخصيته وخياراته الفكرية ورؤاه حول العالم".
 

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