   
 
 

First Published: 2017-12-27

لاتسيو أول المتأهلين للمربع الذهبي من كأس ايطاليا
 

فريق 'النسور' يحسم تأهله مبكرا الى نصف النهائي في سعيه لاستعادة اللقب بعد فوزه على ضيفه فيورنتينا بهدف نظيف.
 

ميدل ايست أونلاين

لاتسيو يحلم باللقب السابع

روما - بات لاتسيو وصيف بطل الموسم الماضي، أول المتأهلين الى الدور نصف النهائي لمسابقة كأس ايطاليا لكرة القدم بفوزه على ضيفه فيورنتينا 1-صفر الثلاثاء في افتتاح الدور ربع النهائي.

على الملعب الاولمبي في العاصمة روما، حسم لاتسيو تأهله بهدف مبكر سجله المهاجم البوسني سيناد لوليتش في الدقيقة الخامسة عندما تلقى كرة داخل المنطقة فتلاعب باحد المدافعين وسددها بيمناه داخل المرمى.

ويلتقي لاتسيو في الدور المقبل مع احد قطبي مدينة ميلانو، ميلان او انتر ميلان اللذين يلعبان الاربعاء على ملعب سان سيرو.

واحرز لاتسيو اللقب 6 مرات اخرها عام 2013، وخسر النهائي 9 مرات اخرها العام الماضي امام يوفنتوس صفر-2، وظفر به فيورنتينا 6 مرات ايضا اخرها عام 2001 وخسر 10 مباريات نهائية اخرها عام 2014 على يد نابولي 1-3.

ويستكمل الدور ربع النهائي الثلاثاء المقبل بلقاء نابولي مع اتالانتا برغامو، ويختتم الاربعاء 3 كانون الثاني/يناير بدربي تورينو بين يوفنتوس حامل اللقب في الاعوام الثلاثة الاخيرة وجاره تورينو.

ويملك يوفنتوس الرقم القياسي بعدد الالقاب (12) اخرها في الاعوام الثلاثة الماضية (2015 و2016 و2017)، مقابل 9 القاب لروما و7 لانتر ميلان اخرها في 2011.

ويقام الدور نصف النهائي في 31 كانون الثاني/يناير المقبل ذهابا، و28 شباط/فبراير ايابا، على ان تقام المباراة النهائية في 9 ايار/مايو المقبل.
 

السيسي يوجه باستمرار المفاوضات لحل الخلافات حول سد النهضة

تركيا وتونس توقعان 4 اتفاقيات اقتصادية وعسكرية

رايتس ووتش تتهم مقاتلين أيزيديين بإعدام مدنيين بالموصل

واشنطن ترجح بقاء ألف جهادي في العراق وسوريا

'مدونو اليوتيوب' يربكون السلطات مع كشف الوضع المتأزم بالجزائر

خطوة ليبية هامة نحو المصالحة الاجتماعية

لا تأجيل للانتخابات البرلمانية والمحلية بالعراق

تركيا تعيد ترميم ميناء سواكن السوداني احياء لمجد مفقود

سلطات كردستان العراق تواجه تهم اعتقال مئات المتظاهرين

علاوي يدعو لاحتواء الأكراد في خضم أزمة مع بغداد

الإعدام لستة أشخاص بتهم تتعلق بالإرهاب في البحرين

أعداد اللاجئين السوريين بلبنان تنزل لأقل من مليون

اقتراح مصري بمشاركة البنك الدولي في مفاوضات سد النهضة

بنغازي تنظم مؤتمرا دوليا لاعادة الاعمار

45 عسكريا ومدنيا يقضون بهجمات على الحويجة العراقية بعد تحريرها

مصر تعدم 15 شخصا مدانا بارتكاب أعمال إرهابية

إيران تتقدم بميليشياتها في سوريا نحو حدود لبنان وإسرائيل

 
>>