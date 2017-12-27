لاتسيو أول المتأهلين للمربع الذهبي من كأس ايطاليا

روما - بات لاتسيو وصيف بطل الموسم الماضي، أول المتأهلين الى الدور نصف النهائي لمسابقة كأس ايطاليا لكرة القدم بفوزه على ضيفه فيورنتينا 1-صفر الثلاثاء في افتتاح الدور ربع النهائي.

على الملعب الاولمبي في العاصمة روما، حسم لاتسيو تأهله بهدف مبكر سجله المهاجم البوسني سيناد لوليتش في الدقيقة الخامسة عندما تلقى كرة داخل المنطقة فتلاعب باحد المدافعين وسددها بيمناه داخل المرمى.

ويلتقي لاتسيو في الدور المقبل مع احد قطبي مدينة ميلانو، ميلان او انتر ميلان اللذين يلعبان الاربعاء على ملعب سان سيرو.

واحرز لاتسيو اللقب 6 مرات اخرها عام 2013، وخسر النهائي 9 مرات اخرها العام الماضي امام يوفنتوس صفر-2، وظفر به فيورنتينا 6 مرات ايضا اخرها عام 2001 وخسر 10 مباريات نهائية اخرها عام 2014 على يد نابولي 1-3.

ويستكمل الدور ربع النهائي الثلاثاء المقبل بلقاء نابولي مع اتالانتا برغامو، ويختتم الاربعاء 3 كانون الثاني/يناير بدربي تورينو بين يوفنتوس حامل اللقب في الاعوام الثلاثة الاخيرة وجاره تورينو.

ويملك يوفنتوس الرقم القياسي بعدد الالقاب (12) اخرها في الاعوام الثلاثة الماضية (2015 و2016 و2017)، مقابل 9 القاب لروما و7 لانتر ميلان اخرها في 2011.

ويقام الدور نصف النهائي في 31 كانون الثاني/يناير المقبل ذهابا، و28 شباط/فبراير ايابا، على ان تقام المباراة النهائية في 9 ايار/مايو المقبل.