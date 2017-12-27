ملايين الإيرانيين دون ضمان اجتماعي مع ارتفاع نسب البطالة

طهران ـ أعلن وزير العمل والضمان الاجتماعي الإيراني علي ربيع أن 6 ملايين مواطن غير مسجلين بأي مؤسسة ضمان اجتماعي.

جاء ذلك خلال كلمة ألقاها ربيع أمام النواب في الجمعية العامة للبرلمان، وذلك وفق وكالة أنباء البرلمان الإيراني "إيكانا".

وأضاف ربيع أن "سبب المشاكل التي يواجهها برنامج تطوير الخدمات الصحية، هو عدم توفر مصادر مستدامة لدى مؤسسة الضمان الإجتماعي".

ووفقًا لتصريحات سابقة أدلى بها وزير الداخلية الإيراني عبد الرضا رحماني فاضلي، في نوفمبر/ تشرين ثاني الماضي، فإن نسبة البطالة في البلاد هي عند 12 بالمائة، وأن هذه النسبة ترتفع في بعض المدن إلى 60 بالمائة.

وكانت وكالة تسنيم الايرانية للأنباء قد نقلت عن هاجر تشناراني مندوبة مدينة نسابور في البرلمان الإيراني قولها "إن الظروف الاقتصادية والمعيشية في إيران مثيرة للقلق جدا".

وأضافت تشناراني في كلمتها أمام النواب في البرلمان الإيراني أن البلاد تمر بأسوأ انكماش اقتصادي شوهد في الأعوام الماضية مؤكدة أن الأوضاع المعيشية مثيرة للقلق جداً ولابد من إيجاد حلول لهذه المشكلة بشكل سريع، مؤكدة أن البطالة أكبر مشكلة في إيران.

وقالت "إن معدل البطالة بين الشباب في الفئة العمرية 20 إلى 24 عاماً مرتفع جداً بينما هؤلاء يشكلون الطاقات الجديدة في سوق العمل، وتجاهلهم يعتبر إهداراً لأحد أعظم مصادر البلد".

ونقل موقع قناة العالم الايرانية عن مركز الاحصاء الايراني أن نسبة البطالة بين الذين تتراوح أعمارهم بين 15 -29 سنة قد بلغت 21.2 بالمائة لاسيما بين فئة النساء اللواتي يقطن المدن.

من جهته أشار مسعود خوانساري رئيس الغرفة التجارية في طهران في تقرير الغرفة التجارية والصناعة والمعادن والزراعة في طهران، الذي قدم للبرلمان الايراني أن "أرقام البطالة في ايران لم تتزحزح عن نسبتها و مازال عدد العاطلين عن العمل في تزايد"، ونقل عن مركز الاحصاء أن قم التضخم في البلاد وصل إلى 8.7 بالمائة.

وفي السياق نفسه أعلن برويز فتاح، رئيس "مؤسسة الإمام الخميني للإغاثة" أن عدد الإيرانيين الذين يعيشون تحت خط الفقر أكثر من 11 مليون شخص.

ويبلغ عدد سكان إيران حوالي 80 مليون نسمة، بحسب بيانات مؤسسة الإحصاء الإيرانية.