2017 ... صعود الميليشيات الايرانية والحيرة الاميركية

ستكون السنة 2018 حبلى بالاحداث الكبيرة. من احبّ 2017 سيعشق 2018، تماما مثلما انّ من احبّ 2016 وقع في عشق 2017. يسير الوضع الإقليمي من شيّء الى أسوأ. كيف تستطيع كلّ دولة عربية حماية نفسها بات ابرز التحديات التي تواجه رغبة قوى عدّة إقليمية ودولية في إعادة النظر في خريطة سايكس – بيكو.

بعيدا عن التكهنات التي لا تستند الى الواقع، ستكون 2018، فصلا آخر في المواجهة ذات الطابع المذهبي التي بدأت في المنطقة في العام 2003 عندما بدأ الزلزال العراقي الذي لا تزال أصداء تردداته تتفاعل الى اليوم. هناك دول تفتت ولن تقوم لها قيامة. هذا ما كشفته السنة 2017 وهذا ما ستؤكّده 2018. من يتصور ان العراق ستقوم له قيامة في يوم من الايّام كدولة عربية مستقلّة لعبت دورها في تأسيس جامعة الدول العربية؟

من يستطيع التكهنّ بمصير سوريا التي تعيش في ظل خمسة احتلالات وفي ظلّ الإصرار الايراني على إيجاد موطئ قدم دائم فيها؟

من لا يزال يعتقد ان لليمن الموحّد مستقبلا ما باستثناء الحاجة الى بضع سنوات كي ترسم بالدم والنار حدود الكيانات او الدول التي ستلد من رحم سقوط نظام مركزي بقي حتّى العام 2011 يدير شؤون البلد كلّه انطلاقا من مدينة صنعاء. كان علي عبدالله صالح الذي اغتاله الحوثيون في منزله اوّل رئيس لليمن الموحد وآخر رئيس له.

على الرغم من مرور اقل بخمسة عشر عاما بقليل على تقديم الولايات المتحدة العراق على صحن من فضّة الى ايران، لا يزال الشرق الاوسط وكلّ المنطقة المحيطة به في حال من اللاتوازن انعكست على مصير كلّ دولة من دولها. استغلّت ايران الزلزال العراقي الذي تسبب به الغزو الاميركي من اجل السير بخطى سريعة في اتجاه تنفيذ مشروعها التوسّعي الذي يقوم على الاستثمار في اثارة الغرائز المذهبية وصولا الى تشكيل ميليشيات خاصة بها تعمل في ارجاء المنطقة من دون حسيب او رقيب.

اذا كان من عنوان عريض ميّز 2017، فهذا العنوان هو صعود دور الميليشيات الإيرانية في ظلّ سياسة أميركية محيرة كان آخر تعبير عنها موقف الرئيس دونالد ترامب من القدس. هناك استخدام ايراني فعّال للميليشيات المذهبية وتكريس لدور هذه الميليشيات في بلدان مثل العراق وسوريا ولبنان واليمن. لم يعد "حزب الله" مجرّد لاعب في لبنان بصفة كونه لواء في "الحرس الثوري" الايراني. صار لاعبا إقليميا بعدما صارت له فروع في العراق وسوريا واليمن. هناك طموح إيراني واضح كي تغطي تجربة الميليشيا المذهبية التي تحلّ مكان الدولة ومؤسساتها كلّ بلد عربي مع تركيز خاص على البحرين حيث لا تزال هناك دولة ومؤسسات وطنية.

لعلّ اخطر ما في الامر ان التوسّع الايراني، الذي تعبّر عنه الميليشيات المذهبية التي باتت جزءا لا يتجزّأ من التركيبة التي تطمح ايران الى فرضها في المنطقة، يواجه بميوعة أميركية، في جوّ تكتنفه الحيرة. ليس من يستطيع القول في الراهن ما الذي تريده الإدارة الاميركية وايّ دور تنوي لعبه.

باستثناء الوجود العسكري الاميركي القوي والواسع في الشمال السوري الذي ليس معروفا كيف ستوظّفه الإدارة الاميركية في المستقبل المنظور، هناك موقف أميركي محيّر من كلّ ما له علاقة بنشاط الميليشيات الايرانية.

على الرغم من القمم الثلاث ذات الطابع الاستثنائي التي انعقدت في الرياض وشارك فيها الرئيس دونالد ترامب، وعلى الرغم من خطابه الشامل الذي عرض فيه بدقة ليس بعدها دقّة للنشاط التخريبي لإيران في المنطقة، منذ العام 1979، ليس ما يشير الى اليوم الى رغبة حقيقية في التصدّي لإيران. ليس كافيا نشر تقارير عن تواطؤ إدارة أوباما مع ايران وتغطيتها لنشاطات "حزب الله" كي يمكن القول ان هناك تغييرا اميركيا على ارض الواقع. هل يتبلور هذا التغيير في 2018؟ ذلك هو السؤال الكبير الذي يطرح نفسه في وقت بدأت واشنطن، ومعها العواصم الاوروبية، على رأسها باريس، تعي اهمّية الفصل بين الملف النووي الايراني والاتفاق الذي تمّ التوصل اليه صيف العام 2015 من جهة والصواريخ الايرانية من جهة أخرى.

لم تكن السنة 2017 عادية بأي مقياس من المقاييس، خصوصا مع القضاء على "داعش" في معظم انحاء العراق وبدء تراجعه في سوريا. الملفت ان ايران استغلّت الانتصارات على "داعش" للإعلان عن انّها شريك في الحرب على الإرهاب، في حين اعتبرت روسيا انّه بات في استطاعتها التصرّف من منطلق انّها الطرف القادر على التحكّم وحده بمصير سوريا وتحديد مستقبلها وتوزيع الحصص فيها على هذا الطرف او ذاك، بما في ذلك ايران وتركيا.

الى متى يظل الغياب الاميركي الذي ادّى الى حال ارباك على الصعيد الإقليمي؟ تجلّى الارباك في قيام نوع من التحالف بين روسيا وتركيا وايران والى تقارب روسي – مصري والى جسور بين دول الخليج، على رأسها السعودية والإمارات من جهة وروسيا من جهة أخرى.

ليس امام كلّ دولة تريد المحافظة على مصالحها وعلى ومصالح شعبها سوى ان تأخذ في الاعتبار ان عليها سد الثغرات الداخلية. هذا ما يفسّر ذلك الإصرار السعودي بقيادة الملك سلمان ووليّ العهد الأمير محمد بن سلمان على الذهاب الى النهاية في إصلاحات داخلية، التي تشبه ثورة حقيقية اكثر من ايّ شيء آخر، مع التنبّه في الوقت ذاته الى انّ الاحداث في المنطقة وطبيعة التحديات الجديدة تفرض نوعا جديدا من التماسك والعلاقات السليمة داخل مجلس التعاون لدول الخليج العربية. تنبهت الكويت الى هذا الامر ونجحت في المحافظة على صيغة مجلس التعاون على الرغم من الازمة القائمة مع قطر. استضافت القمة الخليجية بعد جهود مضنية لأمير الدولة الشيخ صُباح الأحمد. أي مستقبل لمجلس التعاون في ظل الازمة المستمرّة مع قطر؟

لا شكّ ان 2018 ستكون سنة مفصلية يتحدد من خلالها هل من مستقبل لمجلس تجاوز عمره الـ36 عاما.

كانت 2017 سنة النكسة الكردية. لم يكن رهان رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني على الاستفتاء في شأن الاستقلال خيارا موفقا، خصوصا في ظلّ الاعتراض الاميركي عليه. كشف هذا الاستفتاء وجود حلف تركي – إيراني ضدّ الاكراد وسمح للحكومة المركزية في بغداد، التي صارت تحت رحمة "الحشد الشعبي" بصفة كونه من مكونات العراق الجديد، بالاستقواء على الاكراد الذين وجدوا نفسهم منقسمين في ما بينهم اكثر من ايّ وقت.

انعقدت القمّة العربية في البحر الميّت وكانت ناجحة من الناحية النظرية بفضل الجهود التي بذلها الملك عبدالله الثاني. لكنّ الأردن وجد نفسه في وضع لا يحسد عليه بسبب الازمة الاقتصادية التي يعاني منها وبسبب مجموعة من التحديات. زاد من التحديات الإصرار الإسرائيلي على بقاء الاحتلال للضفة الغربية وسياسة عامة لبنيامين نتانياهو تقوم على ترك سوريا تتفتت اكثر بفضل بقاء بشّار الأسد في دمشق وانتشار الميليشيات الايرانية وتعزيز دورها في هلهلة نسيج المجتمع السوري.

نقاط مضيئة قليلة في 2017. هناك في شمال افريقيا بلد عربي يعرف اهمّية المحافظة على مصالح شعبه اسمه المملكة المغربية التي حققت نجاحا تلو النجاح على صعيد العودة لاعبا فاعلا في افريقيا. وهناك بداية مصالحة فلسطينية لعبت مصر دورا في تحقيقها، لكنّها بقيت مجرّد بداية في غياب قدرة "حماس" على الاعتراف بفشل مشروع "امارة غزّة" الذي عاش عشر سنوات. ما يقلق بالفعل هو أحوال الجزائر التي دخلت حال افلاس سياسي واقتصادي في ظلّ رئيس مريض لا يريد الاعتراف بذلك.

خلاصة الامر ان الغياب الاميركي الذي توّج بموقف سلبي من القدس يوحي بان 2018 ستشهد مزيدا من الصعود لدور الميليشيات الايرانية في المنطقة في ظلّ الحيرة التي تهيمن على مواقف إدارة ترامب. لم يكن اغتيال علي عبدالله صالح في صنعاء سوى دليل آخر على الرغبة الايرانية في الذهاب بعيدا في تعزيز دور ميليشياتها حيث استطاعت ذلك. يلعب الحوثيون في اليمن الدور المطلوب منهم لتأكيد ان طهران تتحكم بمجموعة من العواصم العربية بدءا ببغداد وصولا الى صنعاء، مرورا بدمشق وبيروت.

خيرالله خيرالله