مورينيو يعتبر يونايتد بعيدا عن المنافسة على اللقب الانكليزي

مانشستر (المملكة المتحدة) - اعتبر البرتغالي جوزيه مورينيو مدرب مانشستر يونايتد صاحب المركز الثاني في الدوري الانكليزي لكرة القدم، الثلاثاء ان ناديه لم ينفق الكثير من المال لينافس جاره مانشستر سيتي المتصدر على اللقب في نهاية الموسم.

وفي مؤتمر صحافي بعد التعادل مع ضيفه بيرنلي 2-2، قال مورينيو "هذا ليس كثيرا.. هذا ليس كثيرا"، وذلك ردا على سؤال حول مبلغ الـ 320 مليون يورو الذي انفقه يونايتد منذ قدومه اليه في صيف العام 2016.

واضاف بعد التعادل الثاني لفريقه في المرحلة الـ 20 من الدوري، "هناك تفاوت كبير في الاسعار التي تدفعها الاندية الكبيرة. الاندية الكبيرة تاريخيا عوقبت في سوق الانتقالات بسبب تاريخها. سيتي يشتري المدافعين بسعر المهاجمين".

واراد مورينيو ان يغمز من قناة الاسباني جوسيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي الذي اشترى الفرنسي بنجامان مندي وكايل ووكر بنحو 57 مليون يورو لكل منهما ليصبحا اغلى مدافعين في العالم.

وختم مورينيو الذي يتخلف فريقه بفارق 12 نقطة عن جاره، "ان تكون ناديا كبيرا.. شيء، وان تكون فريقا كبيرا بين افضل الفرق في العالم.. شيء آخر".