تحذيرات وأمنية بمناسبة حلول السنة الميلادية الجديدة

إحذروا معمّما يتحدث عن الله كثيرا، لأنّه مُرابٍ بإسمه. إحذروا معمّما يتحدث عن الحسين كثيرا، لأنه سارق لقوت الفقراء بإسمه. إحذروا معمّما يتحدث عن عدل علي كثيرا، لأنه يظلم الناس بإسمه. إحذروا معمّما يتحدث عن الرفق بالقوارير كثيرا، لأنّه يراودهنّ عن أنفسهنّ بإسم المتعة. إحذروا معمّما يتحدث باكيا عن الأيتام كثيرا، لأنّه أول من يسرق أموالهم. إحذروا معمّما يشتم يزيد كثيرا، لأنه سيكون يزيدا آخر لو ظهر الحسين اليوم. إحذروا معمّما يتحدث عن آل البيت كثيرا، لأنّه ليس سوى جابٍ لأموال البسطاء بإسمهم. إحذروا معمّما يدّعي النصيحة كثيرا، لأنّه ربّ للضلال بإسمها. إحذروا معمّما يتحدث عن الإيمان كثيرا، لأنّه أكثر من جاحدٍ بإسمه. إحذروا معمّما يتحدث عن الأمانة كثيرا، لأنّه أكثر الناس خيانة بإسمها. إحذروا معمّما يتحدث عن الحرية كثيرا، لأنّه لا يريدكم الا أذّلاء بإسمها.

إحذروا إسلاميا يتحدثّ عن النزاهة كثيرا، فهو ليس سوى سُفُول. إحذروا إسلاميا يتحدث عن العراق كثيرا، فهو ليس سوى خائن له. إحذروا إسلاميا يتحدث عن الإصلاح كثيرا، فهو ليس سوى فاسد. إحذروا إسلاميا يتحدث عن محاربة الفساد كثيرا، فهو ليس سوى حيدر عبادي. إحذروا إسلاميا يتحدث عن توفير الأمن كثيرا، فهو ليس سوى راعٍ لميليشيا. إحذروا إسلاميا يتحدث عن محاربة الرشوة كثيرا، فهو ليس سوى عبد فساد سوداني. إحذروا إسلاميا يتحدث عن توفير الكهرباء كثيرا، فهو ليس سوى لص شهرستاني. إحذروا إسلاميا يتحدث عن البطولة كثيرا، فهو ليس سوى نوري إسبايكري. إحذروا إسلاميا يتحدث عن التعليم كثيرا، فهو ليس سوى إسم نكرة للأدب. إحذروا إسلاميا يتحدثّ عن الصحّة كثيرا، فهو ليس الا شبيها لعديلة. إحذروا إسلاميا يتحدث عن الزهد والتقشّف كثيرا، فهو ليس سوى عمّار وحكيم. إحذروا أنفسكم كثيرا كثيرا، لأنكم لستم سوى أصوات لبيع وطنكم وثرواته وكرامتكم ومستقبل أولادكم. إحذروا أنفسكم كثيرا كثيرا، لأنكم سبب تخلّف وجهل وأمّية أولادكم ومرضهم وضياعهم. إحذروا أنفسكم كثيرا كثيرا، لأنّكم من الشعوب النادرة الكارهة لأوطانها على مرّ التأريخ.

مع العذر لبالزاك أقول، حذار من معمّم وإسلامي يتحدثان عن الشرف كثيرا. وختاما أقول وبثقة، لا تحذروا معمّما وإسلاميّا يتحدثان عن إيران ولو قليلا، كونهما هنا صادقان وأمينان في ولائهما لها ولولي فقيهها وعلى الضد من مصالحكم ومصالح وطنكم.

لا أدري إن كانت جملة كل عام وشعبنا والعراق بخير ستغيّر شيئا من حال شعبنا ووطننا ونحن على أعتاب عام ميلادي جديد.. لكن لا يسعني الا أن أمنّي النفس بأن يعي شعبنا الحقيقة التي لا يريد رؤيتها ويعرف أنّ العمائم والإسلام السياسي هما كما قوى المحاصصة المجرمة الأخرى من أساطين دمار العراق.

زكي رضا

الدنمارك