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فوز ساحق لليفربول في الدوري الانكليزي
 

فريق 'الحمر' يحتفظ بالمركز الرابع بعد فوزه بخماسية نظيفة على سوانزي سيتي متذيل الترتيب.
 

ميدل ايست أونلاين

لندن - من أحمد مصطفى

فيرمينو يسجل هدفين

سجل روبرتو فيرمينو ثنائية في فوز ساحق لليفربول 5-صفر على سوانزي سيتي متذيل الترتيب في الدوري الانكليزي الممتاز لكرة القدم الثلاثاء ليحتفظ فريق المدرب يورغن كلوب بالمركز الرابع.

ولم يهز محمد صلاح هداف الفريق الشباك الثلاثاء لكنه صنع هدفين وتوقف رصيده عند 15 هدفا هذا الموسم بفارق ثلاثة أهداف خلف هاري كين مهاجم توتنهام وهداف الدوري.

وضع فيليب كوتينيو، الذي حمل شارة القيادة الثلاثاء، ليفربول في المقدمة بعد ست دقائق من تسديدة جميلة بعد تمريرة من صلاح.

واقترب أندرو روبرتسون وفيرمينو من تسجيل المزيد في شوط أول لم يشهد تهديدات من سوانزي.

وسجل فيرمينو هدفين بعد الاستراحة وحول تمريرة صلاح إلى الشباك ليضيف الهدف الرابع قبل استبدالهما.

وأضاف الظهير الصاعد ترينت-الكسندر أرنولد الهدف الثالث ثم هز فيرمينو الشباك مجددا قبل أن يختتم أليكس أوكسليد-تشامبرلين الخماسية.

ويبقى ليفربول في المركز الرابع برصيد 38 نقطة متفوقا بنقطة واحدة على توتنهام الخامس ومتأخرا بأربع نقاط خلف تشيلسي الثالث و17 نقطة خلف مانشستر سيتي المتصدر.

ويقبع سوانزي في المركز الأخير بفارق خمس نقاط عن منطقة الأمان.
 

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