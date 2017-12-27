مهرجان الكميت في ميسان ... يحمل اسم مظفر النواب

في المدينة التي ألهمت على مر التاريخ أحلام البشرية وتغنى الشعراء بسحرها وعظمتها، ويلمع فيها كل شيء بإغراء في شمسها الساطعة على مرأى البصر وليلها المكتظ بنجوم السماء خريطة للدروب المفتوحة بنور ضياء قلوب أهلها وطيبتهم.

وفي مهرجان الكميت بنسخته الخامسة بعد انقطاع دام سنتين وحمل في دورته اسم الشاعر العراقي الكبير (مظفر النواب سفر إبداع شعري يتجدد) وبرعاية وزارة الثقافة واتحاد الأدباء والكتاب في العراق وبدعم لا محدود كان له الأثر الواضح من قبل محافظ ميسان علي دواي لازم.

عقد المهرجان للفترة من 14-15 ديسمبر/كانون الأول 2017 .. متزامنا مع اسم المحتفى به النواب بترشيح اتحاد الاباء والكتاب في العراق لجائزة نوبل للآداب كما أشار ذلك الامين العام للاتحاد الاديب ابراهيم الخياط في كلمته في حفل الافتتاح.

وفي بلاد الأساطير وهي الشكل الأول للشعر، وفي أجواء النصر بعد هزيمة داعش بدا المهرجان مثل قوس قزح بألوانه السبعة يوقظ المجد بين السحب ما جعلنا نقول إن بلاد الشعر والنخيل والجبال العالية بشموخ ما تزال بخير، وأن ندوب المعارك لم يجعلها تتوقف عن العطاء يقابله إصرار الشعراء أن يكونوا في طليعة الحالمين بغد مجيد.

وكما يقول الشاعر خيري منصور "لماذا الشعر اذا لم يكن ليغيرنا" لذا تميزت القراءات الشعرية بالانفتاح الشاسع على الحياة وفي تقاسم لحظات حزن الوطن وفاضحة أيضا لصوص لم نعرفهم من قبل، ومضيئة بالتصور للعالم عالم الشاعر وإطار وجوده.

ومنذ لحظة الوصول وانت تشعر أن الحفاوة والاستقبال الجنوبي لضيوف المهرجان من قبل اتحاد أدباء وكتاب ميسان رئيسا واعضاء يتجلى امامنا ساحلا ممتلئا بعبارات الترحاب وفيض محبة تعكس طيبة الأهل في ميسان الطيب.

إن إحدى المشاكل التي تواجهها أغلب مهرجاناتنا هي التفاوت في الخدمات لكن مبادرة رائعة جمعت الشعراء المدعوين بمكان واحد بفندق جميل يطل على نهر دجلة، ومن توزيع دليل المهرجان المطبوع بعناية وإتقان كانت فقرات المنهاج تتابع بدقة دون أن تصاب فقراته بالتكرار أو الملل، وكل شيء ينبض فيه بحيوية وروعة التنظيم.

وحسنا فعلت إدارة المهرجان بإقامة جلسة شعرية مكرسة للشعراء الشباب من ميسان ومن محافظات أخرى ضمن فقرات البرنامج، وهي فرصة ثمينة لسماع أصواتهم من قبل النقاد والشعراء.

وثمة أشياء صغيرة لا تنتقص من نجاح المهرجان منها؛ لأهمية الأهوار تاريخيا كنت اتمنى ان تكون إحدى جلسات قراءة الشعر بين قصباتها فهناك اولى الحضارات في فجر التاريخ ويتيح ذلك لجمهور واسع أن يحضر تلك القراءات الشعرية بدلا من القاعة الرئيسية في المحافظة أو في الفندق، كذلك فيما يتعلق بأهمية تمثيل مناسب بالمهرجان لشاعرات العراق واقتصر الحضور على شاعرتين فقط.

ومن الملائم القول إن الجلسات النقدية عن الشاعر مظفر النواب شكلت ضرورة وأهمية في تقديم الشاعر من زوايا مختلفة، لكن كان من المناسب تخصيص جلسة واحدة لمناقشة القصائد التي قرأت في المهرجان لتكون الفائدة أعم وأشمل للشعراء.

المهرجان كان ناجحا بامتياز وحمل معاني الإبداع والتجديد وكرم أهل ميسان الطيب والحب المتجذر.