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تركيا تواصل رفع منسوب الاعتقالات في ضرب كبير للحريات
 

السلطات التركية تعتقل 54 أكاديميا وموظفا من جامعة الفاتح المغلقة باسطنبول.
 

ميدل ايست أونلاين

تضييق متواصل

اسطنبول - ذكرت وكالة أنباء الأناضول الأربعاء أن الشرطة اعتقلت 54 من موظفي جامعة أُغلقت بعد محاولة الانقلاب التي وقعت العام الماضي وتتهم السلطات رجل الدين المقيم في الولايات المتحدة فتح الله غولن بتدبيرها.

وقالت الوكالة إن لدى الشرطة أوامر باعتقال 171 أكاديميا وموظفا من جامعة الفاتح المغلقة باسطنبول باعتبارهم على صلة وثيقة بغولن.

وينفي رجل الدين أي تورط في محاولة الانقلاب التي حدثت يوم 15 يوليو/تموز 2016.

وأُغلقت الجامعة بموجب مرسوم أعقب محاولة الانقلاب. وقالت وكالة الأناضول إنه تم اكتشاف أن العاملين بالجامعة يستخدمون تطبيق (بايلوك) للرسائل النصية المشفرة الذي تقول الحكومة إنه شائع الاستخدام بين أنصار كولن.

وألقت السلطات التركية القبض على أكثر من 50 ألف شخص من بينهم رجال أمن وموظفون حكوميون تمهيدا لمحاكمتهم في أعقاب محاولة الانقلاب التي تتهم الحكومة كرجل الدين فتح الله غولن بتدبيرها، وهو ما ينفيه.

كما عزلت السلطات نحو 150 ألف شخص أو أوقفتهم عن العمل في حملة تقول جماعات حقوقية إنها تستخدم كذريعة لقمع المعارضة، لكن الحكومة تقول إنها ضرورية في ظل التهديدات الأمنية القائمة.

وتحتجز تركيا أكثر من 50 ألف شخص لحين تقديمهم للمحاكمة بسبب صلات برجل الدين فتح الله غولن في حين فصلت أو أوقفت عن العمل 150 ألف شخص في القطاعين الخاص والعام منذ الانقلاب الفاشل في 15 يوليو/تموز الذي قتل فيه 250 شخص.

تلت تركيا المرتبة التاسعة والستين من بين 155 دولة على مستوى العالم في تقرير السعادة العالمي الصادر عن الأمم المتحدة في مؤشر على الأوضاع الاجتماعية الصعبة التي تمر بها البلاد خاصة مع اتساع حملة الاعتقالات وضرب الحريات وارتفاع نسب البطالة.

وبينما أبدى حلفاء تركيا الغربيون وجماعات حقوقية قلقهم من أن تكون أنقرة تستغل التحقيقات للانقضاض على المعارضة، تقول أنقرة إن حملة التطهير هذه هي فقط القادرة على تحييد التهديد الذي تمثله شبكة غولن التي تقول إنها تسللت إلى مؤسسات مثل الجيش والقضاء والمدارس.
 

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