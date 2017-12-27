تدمير جبهة النصرة المهمة الجديدة لروسيا بسوريا

موسكو - نقلت وكالة الإعلام الروسية عن وزير الخارجية سيرغي لافروف قوله الأربعاء إن الجزء الرئيسي من المعركة ضد تنظيم الدولة الإسلامية في سوريا انتهى وأن المهمة الرئيسية في سوريا الآن هي "تدمير جبهة النصرة".

وقال وزير الخارجية الروسي إن "القضاء على جبهة النصرة الإرهابية أهم مهمة في مجال مكافحة الإرهاب في سوريا"، مؤكدا أن موسكو تملك معلومات حول حصول مسلحي هذا التنظيم على دعم خارجي.

وكان الفرع السابق لتنظيم القاعدة في سوريا قد تعهد في سبتمبر أيلول بمواصلة القتال ضد قوات الحكومة السورية وحلفائها الروس والإيرانيين وندد بمحادثات تجري في كازاخستان لوقف إطلاق النار.

وأوضح لافروف، خلال لقائه مع رئيس تيار الغد السوري أحمد الجربا في موسكو، الأربعاء، أنه تم توجيه ضربة حاسمة لتنظيم الدولة الإسلامية الإرهابي في سوريا، وقال "نراقب تغيرات إيجابية في سوريا، وقد تم توجيه ضربة حاسمة لداعش، على الرغم من أن بعض المسلحين الهاربين من ساحة المعركة يحاولون إعادة التجمع في سوريا، أو الهروب للخارج، لكنه من الواضح أن المعركة الأساسية باتت في الماضي".

وأكد لافروف أن القوات الجوية الروسية ستدعم الجيش السوري في حال تنامي نشاط الإرهابيين، مضيفا أنه "لهذا الغرض اتخذ القرار المبني على اتفاقية مع دمشق، حول القاعدتين الدائمتين للقوات المسلحة الروسية في طرطوس وحميميم".

وقطعت الجبهة علاقتها بالقاعدة في العام الماضي وغيرت اسمها وتقود حاليا هيئة تحرير الشام.

وبدأت روسيا في 30 أيلول/سبتمبر 2017 تدخلا عسكريا في سوريا دعما لنظام الرئيس باشر الأسد، ودعمت قواته جويا ما قلب المعادلة وأجاز لها السيطرة على مدينة تدمر الأثرية وطرد الفصائل المعارضة من معقلها في حلب.

وسحبت روسيا بشكل خاص وحدات جوية وأطباء عسكريين وكتيبة من الشرطة العسكرية وكذلك 36 طائرة وأربع مروحيات كما نقلت عنه الوكالات الروسية.

وبدأ الجيش الروسي في 12 ديسمبر/كانون الأول انسحابا جزئيا لقواته من سوريا إثر إعلان بوتين أن مهمتهم "أنجزت بنجاح" بعد سنتين من التدخل العسكري لدعم النظام السوري.

وفي 11 ديسمبر/كانون الأول وفي طريقه للقيام بزيارة إلى مصر وتركيا، توقف الرئيس الروسي بشكل مفاجئ في قاعدة حميميم الروسية في سوريا وذلك في أول زيارة منذ اندلاع النزاع السوري قبل ست سنوات.

ولا تزال تعمل هناك القاعدة الجوية في حميميم والمركز التقني للأسطول الروسي في طرطوس، إضافة إلى مركز المصالحة الروسي.