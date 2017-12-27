رايتس ووتش تتهم مقاتلين أيزيديين بإعدام مدنيين بالموصل

بغداد - اتهمت منظمة حقوق الإنسان "هيومن رايتس ووتش" الأربعاء مقاتلين عراقيين من الأقلية الأيزيدية باختطاف وإعدام 52 مدنيا ينتمون لقبيلة سنية انتقاما للظلم الذي تعرضت له هذه الطائفة على يد تنظيم الدولة الإسلامية.

وارتكبت تنظيم الدولة الإسلامية بعد منتصف عام 2014، جرائم مروعة بينها عمليات وقتل واغتصاب وخطف وسبي واستعباد جنسي ذهب ضحيتها آلاف النساء والفتيات خصوصا من الأقلية الأيزيدية التي تعيش بصورة رئيسية في سنجار الواقعة شمال العراق.

ووفقا لبيان المنظمة نقلا عن أقارب الضحايا، فانه في الرابع من حزيران/يونيو الماضي "قامت قوات ايزيدية باعتقال ثم إعدام رجال ونساء وأطفال من ثماني عائلات من قبيلة البو متيوت (السنية) الذين فروا من القتال بين قوات الحشد الشعبي وتنظيم الدولة الإسلامية، في مناطق غرب الموصل".

والموصل، ثاني مدن العراق، مركز محافظة نينوى حيث تقع سنجار معقل الأقلية الايزيدية في شمال العراق.

وطالبت لما فقيه المسؤولة الثانية في المنظمة "القوات العراقية بتحويل تركيزها إلى منع الانتقام ودعم سيادة القانون، بعد انحسار المعارك الميدانية ضد تنظيم الدولة الإسلامية".

وأضافت أن "الفظائع التي ارتكبت ضد الايزيديين في الماضي، لا تعطي قواتهم حرية ارتكاب انتهاكات ضد المجموعات الأخرى". وتابعت "عمليات الإعدام دون محاكمة خلال النزاعات تمثل جرائم حرب".

وشكل الايزيديون مطلع عام 2017، وحدتين من قوات تابعة لقوات الحشد الشعبي التي أصبحت اليوم رسميا جزء من القوات الأمنية العراقية تحت قيادة رئيس الوزراء العراقي.

ونقل البيان عن اثنين من وجهاء الأقلية الايزيدية، أن مقاتلين من هذه الوحدات مسؤولون عن اختطاف وقتل 52 شخصا من قبيلة البومتيوت".

كما أشار البيان إلى أن مقاتلي هذه الوحدات "متورطون كذلك بحالتين أخريين لخطف قسري وقعت أواخر عام 2017 لأفراد قبائل" البومتيوت والجحيش.

وأكد احد عناصر استخبارات قوات الحشد الشعبي، لمنظمة "هيومن رايتس ووتش" بأنه زار مقابر جماعية وشاهد هناك بقايا جثث نساء وأطفال.

إلى ذلك، أكد قادة عسكريون في القوات الايزيدية ضلوع قواتهم في هذه الإعدامات، وقالوا إن أفراد هذه القبيلة هم "كلاب تستحق الموت"، متهما هذه القبائل بارتكاب جرائم مع جهاديين ضد الايزيدية، حسبما نقل البيان. ونفت هاتان القبيلتان ذلك.

والأيزيدية أقلية ليست مسلمة ولا عربية، تعد أكثر من نصف مليون شخص، ويتركز وجودها خصوصا قرب الحدود السورية في شمال العراق.

ووفقا لتقرير صادر عن الأمم المتحدة في أواخر آب/أغسطس الماضي، فإن آلاف النساء والفتيات وخصوصا من الأقلية الأيزيدية، تعرضن لتعديات مروعة في المناطق التي كان يسيطر عليها تنظيم الدولة الإسلامية، كعمليات اغتصاب وخطف وسبي واستعباد جنسي.