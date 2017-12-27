مكملات الكالسيوم وفيتامين 'د' لا يصدان كسور العظام

واشنطن - أظهرت دراسة أميركية حديثة أن تناول مكملات الكالسيوم أو فيتامين "د" أو كليهما، لم يرتبط بتخفيض خطر الإصابة بكسور العظام لدى كبار السن.

الدراسة أجراها باحثون بكلية الطب جامعة "تافتس" الأميركية، ونشروا نتائجها اليوم الأربعاء، في دورية علمية.

وأوضح الباحثون أن المبادئ التوجيهية المتعارف عليها توصي كبار السن بتناول مكملات الكالسيوم وفيتامين "د" للحماية من كسور العظام، وخاصة بالنسبة للأشخاص الذين يعانون من هشاشة العظام.

وأضاف الفريق أن الدراسات السابقة توصلت إلى استنتاجات متناقضة حول العلاقة بين مكملات الكالسيوم وفيتامين "د" وتخفيض خطر التعرض للكسور.

ولحسم الجدل، أجرى الفريق دراسته على 25 ألفا و145 من كبار الذين يبلغ متوسط أعمارهم 50 عامًا.

وشارك كبار السن في 33 تجربة سريرية عشوائية، حيث تناول بعضهم مكملات الكالسيوم فيما تناول البعض الأخر مكملات فيتامين "د" أو كليهما، وتناولت مجموعة أخرى دواءً وهميًا، وراقب الفريق تعرض كبار السن للكسور المتنوعة.

وقال الباحثون إنهم لم يجدوا ارتباطًا بين تناول مكملات الكالسيوم أو فيتامين "د" أو كليهما والحماية من التعرض للكسور في مناطق مثل الورك والمفاصل، مقارنة بالدواء الوهمي.

وأضافوا أن نتائج الدراسة لا تؤيد استخدام كبار السن للمكملات الغذائية التي تحتوي على الكالسيوم وفيتامين "د" أو كليهما بشكل روتيني للوقاية من التعرض للكسور.

يذكر أن الشمس هي المصدر الأول والآمن لفيتامين "د" فهي تعطي الجسم حاجته من الأشعة فوق البنفسجية اللازمة لإنتاج الفيتامين.

ويمكن تعويض نقص فيتامين "د"، بتناول بعض الأطعمة مثل الأسماك الدهنية، كالسلمون والسردين والتونة، وزيت السمك وكبد البقر والبيض.

وحذّرت الدراسة من أن استخدام مضادات الاكتئاب، قد يضاعف خطر تعرض كبار السن الذين يعانون من مرض الزهايمر لكسور في العظام.

وجد الباحثون، أن مضادات الاكتئاب ترفع خطر تعرض كبار السن المصابين بالزهايمر لكسور في منطقة الورك بمعدل الضعف.

وقال فريق البحث، إنه "إذا كان استخدام مضادات الاكتئاب أمر ضروري، نوصى بمراقبة المرضى الذين يتناولونه بانتظام".