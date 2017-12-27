تدشين موقع راديو 'صوت العرب من أميركا'

واشنطن - قام راديو "صوت العرب من أميركا" بتدشين موقعه الإليكتروني العربي https://arabradio.us ليكون نافذة لعرب المهجر في أميركا وكل أنحاء العالم، وليكون جسرا للتواصل بين عرب المهجر وجذورهم في كل البلاد العربية.

وتقول ليلى الحسيني مؤسسة ومديرة راديو صوت العرب من أميركا "جاء إنشاء الموقع الإليكتروني للراديو بناء على طلب من جماهير المستمعين، حيث كان لا بد من إنشاء نافذة جديدة للراديو يتابع بها المستمعون جميع الأخبار التي تهم العالم العربي في المهجر وخارج المهجر، كما نقوم بنشر حلقات الراديو على الموقع، مكتوبة ومذاعة، حتى تعم الفائدة الجميع، ويستطيع المستمع إعادتها في أي وقت، أو الاستماع إليها وقراءتها إن فاتته".

وتضيف الحسيني "يحتاج عرب المهجر بالولايات المتحدة لكثير من الجهد الإعلامي، خاصة الجيلين الثاني والثالث، واللذين يحتاجان إلى روابط تربطهما بجذورهما وبثقافتهما الأم، بما يتوافق مع ثقافته الجديدة وبلده الجديد الذي يعيش فيه، ويجب أن توجد وسائل إعلام عربية بجانب الأجنبية لكي يتعرف على كثير من الحقائق التي قد لا يعرضها الإعلام الأجنبي".

يصدر الراديو والموقع عن مؤسسة "يو إس أراب ميديا" وهي مؤسسة مشهرة في الولايات المتحدة، وتقوم على تقديم الخدمات الإعلامية بأشكالها المختلفة، من برامج إذاعية وتليفزيونية ومواقع إليكترونية، والتدريب والاستشارات الإعلامية، ويعد الراديو والموقع الإليكتروني أول نافذتين للمؤسسة في العالم العربي وأميركا، وفي الطريق الموقع الإليكتروني الإنكليزي والذي سيصدر خلال الأشهر قادمة.

يتكون الموقع من تسعة أقسام هم: الأخبار، الاقتصاد، السياحة، قصص النجاح، الهجرة، الصحة، المقالات، المنوعات، وبرامجنا.

وتقول ليلى الحسيني "إن الموقع حرص على تقديم خدمة إخبارية في مجال الهجرة للمهتمين من كل العالم العربي، وأيضا مواضيع سياحية من كل أنحاء العالم العربي لتعرف عرب المهجر بجمال أوطانهم الأصلية وأهم الأماكن السياحية التي يمكن أن يزوروها، بالإضافة لعرض قصص نجاح لنماذج من الطيور المهاجرة التي برزت وتميزت في بلاد المهجر، هذا بالإضافة إلى الأخبار المتنوعة من أخبار سياسية واقتصادية وصحية، ومقالات الرأي لنخبة من كتاب العالم العربي".

وأوضحت الحسيني "أن الموقع الإليكتروني يشرف عليه الكاتب الصحفي المصري حسام عبدالقادر، ويضمم نخبة من شباب المحررين من مختلف الدول العربية، وأيضا يساهم فيه بالمقالات عدد كبير من كتاب الوطن العربي، ويسعد الموقع والمؤسسة استقبال المساهمات من كافة أنحاء العالم العربي على إيميل الموقع Editor@arabradio.us، كما يفتح الموقع الفرصة للشباب العربي للتدريب ليصقل مهاراتهم الإعلامية".